Come si allunga di 15 metri una nave ammiraglia con un ' innesto'

agi

: Mack che allunga il braccio come per prendere la mano di Elena e si ricorda solo dopo che lei non può ricambiare! P… - Gingy7891 : Mack che allunga il braccio come per prendere la mano di Elena e si ricorda solo dopo che lei non può ricambiare! P… - GiuseppeFrieri : @Superfly_Video Con le loro speranze gli hanno allungato la carriera di 10 mesi. Un po' come quando si dà per morta… - ginevradvl : @Andy_gdrdvl ma chi vuole le tue parti intimee! *allunga la vocale dell'ultima parola lanciandogli la canna come se… -

(Di sabato 24 marzo 2018) C’è un modo molto più semplice perre unada crociera e renderla ancora più grande e capiente, che costruirne una nuova: tagliarla a metà, aggiungere un ‘pezzo’ al centro, e riattaccare i due tronconi originari. No, non è un videogioco o una nuova scatola di Lego. È quello che stanno facendo gli ingegneri e gli operai della Fincantieri di Palermo per conto della Crociere Silversea, che ha iniziato un progetto strabiliante perre la suada crociera di lusso Silver Spirit. L'elaborata opera ingegneristica, racconta la Bbc, è quello di innestare un blocco lungo 15al centro della. Un progetto avveniristico, che richiede oltre 500 operai specializzati e impiegherà circa 450.000 ore di lavoro. L'estensione prefabbricata alta quasi 50 pied è in ...