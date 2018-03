Come si allunga di 15 metri una nave ammiraglia con un 'innesto' : C’è un modo molto più semplice per allungare una nave da crociera e renderla ancora più grande e capiente, che costruirne una nuova: tagliarla a metà, aggiungere un ‘pezzo’ al centro, e riattaccare i due tronconi originari. No, non è un videogioco o una nuova scatola di Lego. È quello che stanno facendo gli ingegneri e gli operai della Fincantieri di Palermo per conto della Crociere ...