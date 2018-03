Com' è riuscito Roger Federer a vincere così tanto nell' era del tennis moderno?

Ruba l'Oscar a Frances McDormand : Com e c'è riuscito e si è vantato sul web : Un ladro ha Ruba to l'Oscar assegnato a Frances McDormand ed è stato arrestato. come riferisce il magazine Variety, un uomo si è appropriato della statuetta conquistata dall'attrice per l'...

Firenze - Renzi sul pass auto per Agnese : “Fake news - querelo”. Ma non spiega Come è riuscito ad avere quel permesso : La vicenda del superpass auto con cui Agnese Landini può circolare e parcheggiare gratis (ovunque) a Firenze è entrata in campagna elettorale. Merito del marito, che sulla sua bacheca Facebook ha pubblicato un post, minacciando querele a siti e giornali che hanno pubblicato la notizia. Nella fattispecie, il segretario del Partito democratico si è concentrato sul dettaglio ma non ha affrontato la questione principale. Prima ha attaccato i due ...