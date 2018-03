Coca party | Cassazione conferma condanna di Tarantini per cessione di droga Ma non andrà

ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 marzo 2018) Sono passati quasi dieci anni dall’estate 2008, quella deiin Sardegna e delle feste con escort nelle residenze di Silvio Berlusconi e lahato le condanne nei confronti di Gianpaolo, accusato didi, e di Massimiliano Verdoscia e Alessandro Mannarini, che rispondevano per lae il trasporto di sostanze stupefacenti. I giudici della Suprema Corte hanno rigettato i ricorsi degli imputati rendendo definitive laa un anno e 8 mesi di reclusione pere a 4 anni e 4 mesi per gli altri due. Nell’ambito di questa vicenda hanno patteggiato nel corso degli anni i due fornitori dello stupefacente, gli spacciatori baresi Onofrio Spilotros (un anno e 8 mesi di reclusione) e Nico De Palma (3 anni di reclusione). I TRE IMPUTATI POTRANNO EVITARE IL CARCERE – Con le condanne diventate definitive le pene andranno in ...