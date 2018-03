Cobalto - litio & co : l’industria del futuro passa dall’Africa (e dai suoi metalli) : Foto di Riccardo Venturi per RES4AFRICA In Africa è pronta una legge che sta facendo sudare freddo chi acquista metalli per le batterie elettriche. Il presidente della Repubblica democratica del Congo, Joseph Kabila, è pronto a firmare un decreto per aumentare le royalties sulle estrazioni di metalli e tassare i profitti delle compagnie minerarie. Il Congo, d’altronde, ha riserve ragguardevoli di oro, rame e Cobalto. In particolare, dallo stato ...