Clooney e Amal saranno alla marcia degli studenti contro le armi ' Ci ridanno orgoglio'

George e Amal Clooney donano 500 mila dollari alla marcia contro le armi : George e Amal Clooney ci sono. L’attore e la moglie hanno annunciato una maxi donazione a sostegno della marcia per chiedere maggiori controlli sulle armi da fuoco, che si terrà il prossimo 24 marzo a Washington, e contemporaneamente in altre città americane. Una mobilitazione, dallo slogan «March for Our Lives», organizzata dagli studenti sopravvissuti all’ultima strage, nel liceo di Parkland, Florida. Lì, il 14 febbraio, un ex ...

George e Amal Clooney "adottano" uno studente yazida : La famiglia Clooney si allarga e non solo per l'arrivo dei due gemelli avuti da Amal. L'attore e la consorte, da sempre impegnati per la difesa dei diritti umani, hanno 'adottato' uno studente yazida in fuga dall'Isis. Lo hanno raccontato gli stessi Clooney in un'intervista al David Letterman Show. Colpiti dalla drammatica storia di Hazim Avdal, l'anno scorso hanno deciso di aiutarlo, farlo venire negli Stati Uniti e finanziargli gli studi ...

Diritti umani - George Clooney e due gemelli. I 40 anni di Amal Alamuddin : Ha difeso Julian Assange, l’ex primo ministro ucraino Yulia Tymoshenko, le donne yazide ridotte a schiave sessuali dai miliziani dell’Isis, è stata consigliere dell’ex segretario Onu, Kofi Hannan. E poi ha sposato George Clooney. Tutto questo prima dei 40 anni, che compie adesso il 3 febbraio 2018. Amal Ramzi Alamuddin coniugata Clooney, avvocato libanese, una delle «donne arabe più influenti dell’epoca», icona di stile ed ...

George Clooney : «La prima volta che ho visto Amal» : L’incontro tra George Clooney e Amal Alamuddin non è stato dettato dal caso. Ad organizzarlo, infatti, è stato un amico comune, durante un soggiorno della star nella sua dimora italiana con vista sul lago di Como, villa Oleandra. Era il 2013 e l’avvocatessa libanese stava facendo tappa in Italia prima di spostarsi a Cannes. «Per conoscerla non ho neanche dovuto lasciare casa mia», ha raccontato l’attore durante il nuovo show di ...