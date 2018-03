Cittadella di Banca Intesa Sanpaolo ad Expo

Cittadella - assessore indagato per tentata concussione. “Avances sessuali per poter regolarizzare bancarelle di ambulanti” : Ha resistito soltanto poche ore, poi l’assessore comunale al Commercio del Comune di Cittadella si è dimesso. In mattinata aveva ricevuto dalla Guardia di Finanza la notifica di un avviso di garanzia per tentata concussione, una specie di mazzetta a sfondo sessuale che avrebbe prospettato, con avances, a due giovani venditrici ambulanti. È così giunta al capolinea, per il momento, la parabola politico-amministrativa di Filippo De Rossi, 35 ...