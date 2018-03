Cina | elettriche e Suv | sono questi i nuovi credo del marchio Volkswagen

Auto elettriche - 164 milioni entro 2030 con primato alla Cina : Anche il mondo dell'Autoriparazione sarà interessato dalla rivoluzione a zero emissioni, con gli addetti ai lavori che dovranno essere pronti a 'mettere le mani' su queste tipologie di Auto, la cui ...

Cina - sempre più auto elettriche : Daimler ingrana la marcia : Il gruppo di Mercedes e Smart si allea con Baic per costruire una nuova fabbrica di auto elettriche. E dalla Cina arriva l'assist di un nuovo azionista

Cina - sempre più auto elettriche : Daimler ingrana la marcia : Photo: reshape from Håkan Dahlström on Flicrk.com. License CC BY 2.0 La Cina accelera sull’auto elettrica. L’ultimo investimento è frutto dell’accordo tra la tedesca Daimler e la casa automobilistica cinese Baic, partner della prima nel mercato del Dragone. Le due aziende costruiranno una fabbrica di auto elettriche targate Mercedes-Benz per 1,5 miliardi di euro. L’annuncio arriva nelle stesse ore in cui il primo ...

BMW - Joint venture con la Great Wall per le Mini elettriche in Cina : Dopo mesi di trattative il gruppo BMW ha scelto il suo nuovo partner per produrre le Mini elettriche in Cina. Sarà, infatti la Great Wall Motor il socio della nuova Joint venture destinata ad assemblare le versioni elettrificate del brand britannico sul maggior mercato automobilistico al mondo. In fase di definizione solo i dettagli. Il gruppo bavarese ha già firmato una lettera d'intenti con la società cinese e ora mancano da definire solo ...