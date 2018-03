Ciclismo | Fabio Aru | il Giro d’Italia non è a rischio L’esito della risonanza magnetica

Ciclismo - Fabio Aru : “Parteciperò al Giro d’Italia” : Ciclismo, Fabio Aru: “Parteciperò al Giro d’Italia” Fabio Aru parteciperà al prossimo Giro d’Italia. Lo conferma lo stesso ciclista sardo, che dall’1 gennaio di quest’anno è un atleta della Uae Team Emirates, sul suo sito internet. “La scelta di partecipare al Giro d’Italia è stata fatta con convinzione, valutando tutte le variabili: ho voluto ponderare […] L'articolo Ciclismo, Fabio Aru: ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Parteciperò al Giro d’Italia 2018! Ci ho pensato a lungo - contento di tornare in gara” : Fabio Aru sarà al via del Giro d’Italia 2018. Ora è davvero ufficiale, il Cavaliere dei Quattro Mori sarà protagonista della Corsa Rosa che scatterà il prossimo 5 maggio da Gerusalemme: a comunicarlo è stato lo stesso sardo che nelle ultime settimane non aveva dato la certezza sulla sua partecipazione. L’annuncio arriva tramite un post pubblicato su Twitter: “Ho voluto ponderare bene questa decisione, mi sono confrontato con la ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Il 2017 un anno di crescita e difficoltà. Era giusto cambiare squadra! : “Il 2017 è stato un anno molto difficile e complicato, dove però ho dimostrato, non solo a me stesso, che si può lottare sem­pre e comunque. Prima una bronchite alla Tirreno-Adriatico. Poi il 2 aprile la caduta nel ritiro di Sierra Ne­vada. Un incidente apparentemente ba­nale, che si è invece rivelato molto più brutto di quanto si potesse pensare in un primo momento. Il Giro che era nei miei programmi, svanisce in un colpo. Avevo fatto di ...

Ciclismo - Abu Dhabi Tour 2018 – Presentato il percorso. Quanti big : super sfida tra Fabio Aru e Tom Dumoulin - grandi velocisti : Si è svolta la presentazione dell’Abu Dhabi Tour 2018, piccola corsa a tappe negli Emirati Arabi Uniti che si disputerà dal 21 al 25 febbraio. Previste cinque tappe in Medio Oriente per la corsa World Tour organizzata da Adsc in collaborazione con Rcs Sport. Manifestazione attesissima perché rappresenterà il debutto stagionale di Fabio Aru con la casacca della UAE Emirates. Il Cavaliere dei Quattro Mori se la vedrà con Tom Dumoulin, ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Io e Nibali - grandi amici : lui è un traguardo. Ai Mondiali per essere primi. Giro d’Italia? Non so se verrò” : Fabio Aru è pronto per disputare una grande stagione con la casacca della UAE Emirates dopo aver lasciato l’Astana. Il sardo ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Il debutto stagionale è previsto tra poche settimane ad Abu Dhabi. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha confermato l’ottimo rapporto con Vincenzo Nibali: “Sì, lo so, in tanti ci vorrebbero nemici. Il fatto è che siamo amici, usciamo in bici assieme, ...