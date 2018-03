CHIARA CARCANO | LA POSTINA DI C' E' POSTA PER TE “Sono al settimo cielo Verissimo

CHIARA CARCANO - LA POSTINA DI C'E' POSTA PER TE/ “Sogno di fare una tv di contatto" (Verissimo) : CHIARA CARCANO , la nuova POSTINA di C’è POSTA per te, ospite a Verissimo nel pomeriggio televisivo di Canale 5. Per lei il sogno di lavorare in tv si è finalmente avverato.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 03:22:00 GMT)

Chi è CHIARA CARCANO - la nuova postina di C’è Posta per Te : Chiara Carcano E’ la nuova postina di C’è Posta per te e risponde al nome di Chiara Carcano. E’ nata nel 1993 ed è originaria di Seregno, in provincia di Monza Brianza. Ha una laurea in Management ma nel suo passato c’è anche molto sport: è stata infatti capitano in una squadra di pallavolo per dodici anni. Non è nuova al mondo della tv. Nel 2016 è stata scelta per partecipare a Donnavventura, programma che l’ha ...