Chi è Roberto Fico - il nuovo presidente della Camera : Roberto Fico è il nuovo presidente della Camera. Fa parte dell'ala ortodossa del Movimento, quella che non ammette alleanze con gli altri partiti. Del M5S è uno dei fondatori. Il candidato pentastellato ha ottenuto l'ok da parte del centrodestra.Continua a leggere

Chi è Roberto Fico - candidato alla presidenza della Camera : Su leggo.it gli aggiornamenti sulle elezioni delle Camere. Napoletano, classe 1974, una laurea in Scienze della Comunicazione conseguita con un voto di 110/110 e lode. Tra i fondatori dei primi meetup ...

Roberto Fico - Chi è il candidato del M5S a presidente della Camera : Ma poi è la passione politica a prevalere. Prima a sinistra, con il voto per Bassolino e per Rifondazione. Poi con i nascenti 5 Stelle, che lo vedono subito protagonista. Fico - che diventerà membro ...

Camera - Roberto Fico emozionato : “Siamo tutti a disposizione del sogno che da anni cerChiamo di costruire. Ora Di Maio premier” : Un emozionatissimo Roberto Fico prende la parola alla riunione degli eletti del Movimento 5 Stelle alla Camera. Dopo l’annuncio di Luigi Di Maio ha preso la parola il prossimo presidente della Camera: “Non sapete quante riunioni e quante notti abbiamo passato qui dentro. Una marea di discussioni e di scelte spesso difficili. Alla fine ho sempre sentito che questo movimento cercava di fare la scelta giusta. Ci saranno molte ...

Roberto VecChioni a Modica : Il famoso cantautore milanese Roberto Vecchioni è a Modica ospite della VIII edizione del Certatem Mutycense.

Roberto Napoletano/ Chi è? L'ex direttore del "Sole 24 Ore" nel salotto di Canale 5 (Maurizio Costanzo Show) : Roberto Napoletano, ex direttore del "Sole 24 Ore", sarà ospite questa sera del Maurizio Costanzo Show. sul palco del noto talk di Canale 5, il giornalista parlerà di...(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 11:11:00 GMT)

SChiO Il MasieraDay tra sport e legalità con Roberto Baggio : ... anticipando progetti futuri che oltre alle scuole coinvolgano anche il mondo del lavoro e dell'imprenditoria, per allargare una rete di sinergie positive. Anche il Sindaco Valter Orsi ha voluto ...

L'appello di papà Roberto : "Vorrei abbracciare Chi vede con gli ocChi di mia figlia - aiutatemi" : E' un appello disperato e commovente quello di Roberto Durastante, il padre della 42enne rimasta uccisa in un incidente stradale lo scorso 17 dicembre in via Vittorio Veneto a Belluno. "Per sua volontà...

L'appello di papà Roberto : "Vorrei abbracciare Chi vede con gli ocChi di mia figlia - aiutatemi" : E' un appello disperato e commovente quello di Roberto Durastante, il padre della 42enne rimasta uccisa in un incidente stradale lo scorso 17 dicembre in via Vittorio Veneto a Belluno. "Per sua volontà...

In arrivo il nuovo album di Roberto VecChioni con una dedica speciale citando Leopardi : Il nuovo album di Roberto Vecchioni sta per arrivare. Come annunciato dall'artista a Tempo di Libri, la sua prossima espressione discografica raggiungerà il mercato nel mese di agosto e sarà composto da 12 inediti. Tra le tracce del disco, di cui non si conoscono ancora i titoli, compare anche una dedica molto speciale al padre dell'artista per la quale si è ispirato a L'infinito di Giacomo Leopardi, che ha voluto intitolare proprio ...

Amputazione di piedi e mano destra per Roberto Zanda. Lunedì l'intervento Chirurgico : Roberto Zanda è ricoverato presso l'Ospedale di Aosta dal 19 febbraio scorso. Era arrivato in Italia dopo la disavventura nei ghiacci del Canada mentre partecipava all Yukon Artic. L'atleta ...

Il politogolo Roberto D’Alimonte : «E ora ocChio al governo Di Maio-Salvini-Meloni…» : Che il Rosatellum bis, caratterizzato da un impianto prevalentemente proporzionale, non avrebbe consentito a un’unica forza politica di ottenere la maggioranza assoluta si sapeva fin dal principio. Ma il trionfo di M5S e Lega, come del resto il tracollo del Pd, ha superato le attese. I risultati elettorali spianano ora la strada a un governo di larghe intese, il tutto sta nel capire quanto larghe. Avremo una grande coalizione o un governo ...

Alessandro Bastoni come Roberto Mancini/ Chi è il difensore che ha regalato 4 biglietti per Atalanta-Dortmund : Alessandro Bastoni come Roberto Mancini: chi è il difensore che ha regalato 4 biglietti per Atalanta -Borussia Dortmund. Così aveva fatto l'allenatore dello Zenit San Pietroburgo...(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 20:35:00 GMT)

Roberto Fiore : "Sono fascista - ma dico no a Chi spara o picChia" : Incurante della legge contro l'apologia del fascismo, il leader di Forza Nuova Roberto Fiore non si fa alcun problema nell'affermare, in un'intervista al Corriere della Sera, di essere fascista. A una domanda su Luca Traini, l'uomo con il Mein Kampf sul comodino che ha sparato contro i migranti a macerata, Fiore risponde così:"E io che c'entro? Non sono mica Hitler. Mai stato nazista. fascista sì, invece. Quanto a Traini, non posso ...