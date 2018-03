Chi c'è dietro gli Ncc cinesi abusivi di Milano : Malpensa in subbuglio a causa dell’app “Risciò” degli autisti cinesi: da due settimane, scrive il Corriere della Sera, gli Ncc (noleggio con conducente) hanno organizzato una protesta contro i guidatori cinesi senza licenza, sfiorando la rissa e arrivando all’uso di spray urticante. Il problema è stato messo in luce dai recenti servizi andati in onda su Striscia la Notizia e le Iene, che hanno denunciato il ...

Loggia 2018 - Salvini conferma Vilardi per la Lega/ Camere : “Con passo indietro - si Chiude entro sabato” : Loggia 2018, Salvini conferma Vilardi per la Lega. E sulle Camere: “Con passo indietro di tutti, si chiude entro sabato”. Le ultime notizie sul leader del Carroccio(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 16:55:00 GMT)

Da Liberi e uguali : "Unire il fronte della sinistra - giusto Chiedere un passo indietro a Chi è già in campo" : Tutto va ripensato e ricostruito daccapo perché questo Paese ha bisogno della sinistra, ha bisogno di una politica capace di regolare le dinamiche sociali per superare le ingiustizie e le ...

Mare ceduto - Francia fa dietrofront : "Non modifiChiamo le frontiere" : Non si placa la polemica sul trattato di Caen e la cessione da parte dell'Italia di alcuni tratti del mar Ligure e di quello di Sardegna alla Francia. Nei giorni scorsi la politica si era scontrata sul tema, con Giorgia Meloni in prima fila nel denunciare la cessione a riflettori spenti di 'zone molto pescose' e del 'diritto allo sfruttamento' di un giacimento di gas ...

Mare alla Francia : Parigi fa marcia indietro. Caso Chiuso? : Perché all'interno dell'Ue esistono vincoli pesantissimi sui conti pubblici, ma in politica estera soprattutto continuano a prevalere gli interessi nazionali. Un uomo di acclarata esperienza sul ...

Barbara D'Urso - il segreto dietro la macChina della verità : 'Trauma da bambina mai rimosso - la morte di mia mamma' : 'Capisco subito se un ospite mente'. Barbara D'Urso , intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni , spiega il segreto dietro la macchina della verità che ha regalato a Domenica Live picchi di oltre 5mila ...

Seggiolini per bambini - inChiesta choc : cosa emerge da un’approfondita indagine di Report. Il programma tv svela cosa si nasconde dietro i test di sicurezza. I risultati non vi piaceranno : Ancora una volta è la trasmissione “Report” a puntare i riflettori su una tematica molto delicata: i Seggiolini per bambini sono tutti uguali? Quali dovremmo scegliere? cosa rischiano i figli in auto in caso di incidente? S’intitola “Bebè a bordo” l’inchiesta che questa sera alle 21.15 apre la nuova stagione di Report su RaiTre. La giornalista Lucina Paternesi affronterà il tema della sicurezza dei ...

“Sono il principe Alberto di Monaco”. La Chiamata choc - attraverso WhatsApp. A riceverla - a sorpresa - in tanti - tutti rimasti sbigottiti. E si scopre cosa c’era dietro quella conversazione bizzarra : Un po’ come la trama di qualche strampalato film d’azione, di quelli che vede improbabili criminali tentare di organizzare la truffa della loro vita con risultati solitamente tragicomici. La sceneggiatura è più o meno quella, con un gruppo che si spacciava per alte personalità del Principato di Monaco cercando così di entrare in contatto e intrattenere relazioni personali, attraverso sms o comunicazioni video tipo WhatsApp, ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 : Jin Zhang vince la Deutscher Pokal - sconfitta Seitz di un decimo! Chiles e Melnikova indietro : Jin Zhang ha vinto la Deutscher Pokal, seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica (circuito riservato al concorso generale). La cinese si è imposta a sorpresa alla Porsche Arena di Stoccarda (Germania) sovvertendo tutti i favori del pronostico. La 17enne ha totalizzato un complessivo 53.431 e ha avuto la meglio sulla tedesca Ellie Seitz per appena un decimo (53.332), soltanto terza la statunitense Jordan Chiles (52.932) che ...

“Eva ti Chiedo scusa”. Isola - clamoroso passo indietro. In diretta davanti a tutti l’ex naufrago Chiede perdono alla Henger per quello che è successo : a questo punto è tutto Chiarito : “Un atto di grande maturità” : È arrivata l’ora delle scuse e del perdono. All’Isola dei famosi forse qualcosa sta cambiando e dopo settimane di intemperanze i concorrenti che hanno lasciato l’Honduras sembrano giungere a più miti consigli. Nella puntata del 18 marzo di Domenica Live è successo quello che ormai più nessuno si aspettava: in diretta tv, davanti a tutti l’offesa è stata lavata , Eva Henger è stata finalmente risarcita delle offese ...

“Trombata”. Isola - uno sChiaffo epocale per Alessia Marcuzzi. La conduttrice costretta al passo indietro e già pronta a finire altrove. Al suo posto ecco un pezzo da novanta. E i fan accusano : “Tutta colpa di Eva Henger!” : Nel bene (e ancor di più nel male) l’Isola dei Famosi 2018 passerà alla storia della televisione. Il canna gate che ha visto protagonisti Francesco Monte e Eva Henger ha scosso dalla fondamenta programma e produttori che, tra ipotesi di sospensione, accuse e insulti hanno preso una decisione che, fino a poche settimane fa sembrava incredibile. Secondo quanto riporta il settimanale Oggi l’Isola dei Famosi si avvia verso una rivoluzione, ...

Caso Skripal - il ministro degli esteri britannico : “Putin dietro l’avvelentamento”. E Gentiloni Chiama May : “Giusto Chiedere risposte a Mosca” : Il ministro degli esteri britannico, Boris Johnson, rincara la dose: per Londra, dice, è «enormemente probabile» che l’avvelenamento dell’ex spia Sergei Skripal sia stata «una decisione di Vladimir Putin»: lo ha affermato durante una visita a un museo di Londra insieme al collega polacco, Jacek Czaputowicz. «Non abbiamo nulla contro la Russia, non...

Eminem ft. Ed Sheeran : dai un’ocChiata al dietro le quinte del video di “River” : Dai sui profili social Eminem ha annunciato l’uscita del behind the scene del video di “River” con Ed Sheeran (scopri qui il vero significato della storia). #RIVER BEHIND THE SCENES @VEVO MIDNIGHT EST @TEDDYSPHOTOS PHOTO: @JEREMYDEPUTAT Un post condiviso da Marshall Mathers (@Eminem) in data: Mar 13, 2018 at 4:48 PDT Nella clip condivisa sui canali YouTube e Vevo di Eminem, si vede il regista Emil Nava raccontare la ...