“Che sventola” Valerie Malone di “Beverly Hills 90210” oggi Scomparsa dai radar da

(Di sabato 24 marzo 2018) Le serie televisive degli anni Ottanta e Novanta hanno indubbiamente fatto la fortuna di tanti giovani attori che hanno utilizzato quelle produzioni di successo come dei veri e propri trampolini di lancio per carriere brillanti. Ci sono personaggi che grazie alle serie televisive hanno raggiunto picchi di successo e sono rimasti sulla cresta dell’onda per tantissimi anni, mentre altri, seppur rimasti nel cuore dei telespettatori, sono scomparsi. Tiffani Amber Thiessen è uno dei volti che più è rimasto nell’immaginario collettivo degli appassionati delle serie tv. Il successo per lei arriva agli inizi degli anni Novanta grazie a “Bayside School” . Nella serie, appena quindicenne, interpretava Kelly Kapowski, la ragazza più bella della scuola, amata dal Zack Morris (l’attore Mark-Paul Gosselaar). La produzione va avanti fino al 1993, ed è proprio quando questa chiude i battenti ...