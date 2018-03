: = #BREAKING ?? = #Berlusconi accusa #Salvini: “Ha spaccato il centrodestra” - Agenzia_Italia : = #BREAKING ?? = #Berlusconi accusa #Salvini: “Ha spaccato il centrodestra” - mccassaro : RT @repubblica: Presidente Senato, centrodestra spaccato. Lega: 'Votiamo Bernini'. Di Maio: 'Noi disponibili'. Lei frena. Berlusconi: 'Rott… - academic_lounge : RT @repubblica: Presidente Senato, centrodestra spaccato. Lega: 'Votiamo Bernini'. Di Maio: 'Noi disponibili'. Lei frena. Berlusconi: 'Rott… -

Tra poco si terrà un vertice a Palazzo Grazioli tra ildi FI Berlusconi ildella Lega Salvini e ladi FdI, Giorgia Meloni. E' un inocntro in extremis per tentare di far rientrare la spaccatura che si è verificata ieri tra Berlusconi e Salvini dopo che quest'ultimo ha deciso di far confluire i voti dei senatori del Carroccio sulla Bernini (FI) nella votazione per l'elezione del presidente del Senato, non votando il candidato ufficiale di Forza Italia, Romani, nome sgradito al M5S.(Di sabato 24 marzo 2018)