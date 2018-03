Cellulari | causano tumori molto rari | ecco cosa rivela uno studio

Elettrosmog - Codacons : “Ripetitori e Cellulari causano il cancro - a rischio la salute dei cittadini” : “Cronaca Milano e Nazionale: l’Istituto Ramazzini di Bologna – spiega in una nota il Codacons – ha concluso la ricerca relativa all’esposizione umana alle radiazioni a radiofrequenze prodotte da ripetitori e trasmettitori per la telefonia mobile. I risultati sono sconcertanti. Sono stati rilevati aumenti statistici significativi nell’incidenza di shwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, ...

Nuovi studi sostengono che le radiazioni dei Cellulari non causano il cancro : Stando a Nuovi studi, le radiazioni emesse dai cellulari non sarebbero così dannose per le persone così come ritenuto sino a questo momento. Ecco i dettagli L'articolo Nuovi studi sostengono che le radiazioni dei cellulari non causano il cancro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.