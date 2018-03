C’è l’accordo sui candidati : Roberto Fico per la Camera ed Elisabetta Alberti Casellati al Senato : Dopo una notte di trattative, ci sono i nomi: l’azzurra Maria Elisabetta Alberta Casellati è il candidato alla presidenza del Senato indicato dal centrodestra. Il candidato alla Camera, invece, è il pentastellato Roberto Fico. La notizia arriva, in una nota, al termine del vertice tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Fico è stato indicato dal M5S, dopo che il centrodestra aveva posto il veto su Riccardo Fraccaro. Luigi ...

Si va verso un accordo tra le forze sui presidenti : Camera al M5s - Fico - e a Forza Italia - Romani? - il Senato : Tra gli alleati di Centrodestra, in nome della pax istituzionale si invitano tutte le forze politiche ad un incontro per un'equa divisione delle altre cariche per coinvolgere anche gli esclusi. ...

Stati Uniti e Europa d'accordo per confronto sui dazi : Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk: "Stiamo lavorando duro per un'esenzione totale dell'Ue dai dazi Usa"

Al Parlamento del Kosovo l’opposizione ha tirato dei lacrimogeni per protestare contro l’accordo sui confini con il Montenegro : In Kosovo i parlamentari dell’opposizione hanno tirato dei fumogeni durante una sessione all’Assemblea della Repubblica, il Parlamento locale, per protestare contro l’approvazione dell’accordo del 2015 sui confini con il confinante stato del Montenegro. I deputati hanno tirato diverse bombolette nell’aula, The post Al Parlamento del Kosovo l’opposizione ha tirato dei lacrimogeni per protestare contro ...

'L'accordo Pd-M5s? Suicidario e inquietante'. Parla Alessandro Dal Lago : Roma. Aprire ai Cinque Stelle, in varie forme: come nel 2013, oggi c'è chi, tra gli intellò e non solo, suggerisce al Pd e in generale alla sinistra la via della collaborazione. Dal 5 marzo in poi, ...

Brexit - 1 miliardo a rischio senza accordo sui prodotti Dop anche veronesi : «A preoccupare " commenta Claudio Valente, presidente di Coldiretti Verona - è anche il rischio che con l'uscita dall'Unione Europea si affermi in Gran Bretagna una legislazione sfavorevole all'...

Lavoro - Confindustria e sindacati firmano l'accordo sui nuovi contratti : Teleborsa, - Confindustria, CGIL, CILS e UIL trovano la quadra sulla contrattazione collettiva firmando il " Patto della fabbrica ". Tre gli obiettivi principali dell'accordo sottoscritto dal ...

Firmato l'accordo sui nuovi contratti. Boccia : parti sociali compatte : Roma, 9 mar. , askanews, Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, hanno Firmato l'accordo su ...

Confindustria e sindacati firmano l'accordo sui nuovi contratti : Roma, 9 mar. , askanews, Arriva la firma definitiva dell'accordo sulla nuova contrattazione collettiva. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, e i leader di Cgil, Cisl e Uil, Susanna Camusso,...

accordo Confindustria-sindacati sui nuovi contratti : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – Intesa raggiunta nella notte da Confindustria e Cgil Cisl e Uil sulla riforma del modello contrattuale e nuove relazioni industriali. Si è concluso positivamente infatti il confronto tra i leader delle parti sociali avviatosi ieri in tarda serata che chiude così una partita aperta oltre un anno fa. Vincenzo Boccia, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo hanno condiviso un documento conclusivo ...

