: Catalogna, migliaia in piazza contro il mandato d’arresto di Puigdemont - Corriere : Catalogna, migliaia in piazza contro il mandato d’arresto di Puigdemont - LaStampa : Catalogna, nuovo ordine di arresto contro Puigdemont - TgLa7 : #Catalogna: incriminati #Puigdemont e altri 12 indipendentisti per il reato di #ribellione -

L'ex-presidente catalano, contro il quale Madrid ha emesso una nuova richiesta europea di estradizione, ha già lasciato la Finlandia perre in, dove vive da 4 mesi. Lo dice uno dei parlamentari che avevano invitatoin Finlandia. Non è stato precisato quando e come sia partito. Dopo l'arresto del candidato presidente catalano Turull il president del Parlament di Barcellona Torrent lancia un appello "a tutti i democratici di Spagna e d'Europa" perché si appongano alla "repressione" della Spagna(Di sabato 24 marzo 2018)