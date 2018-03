Catalogna | Puidgemont si presenterà a autorità Helsinki

Catalogna - Puidgemont : "L'indipendenza non è l'unica strada" : "Non riesco a immaginare una soluzione senza un negoziato che veda la partecipazione di una terza parte che possa svolgere il ruolo di mediatore. Non chiedo alla comunità europea di sostenere l'indipendenza della Catalogna , ma di sostenere i diritti civili e politici fondamentali"

Catalogna - rinvio investitura Puidgemont : 10.59 Il presidente del Parlamento catalano, Torrent, ha annunciato di aver rinviato la seduta prevista alle 15 per la rielezione di, Puigdemont, dopo la diffida della Corte costituzionale spagnola. Torrent ha detto che il Parlamento ha presentato un ricorso davanti alla Consulta di Madrid. "Non presenterò un altro candidato all'investitura, non accetteremo ingerenze", ha affermato.