Catalogna | Madrid lancia caccia a Puigdemont e a esiliati catalani

swissinfo.ch

: #Catalogna: annullato secondo turno per l'elezione del presidente Turull, arrestato ieri a Madrid. Nell'emiciclo de… - TgLa7 : #Catalogna: annullato secondo turno per l'elezione del presidente Turull, arrestato ieri a Madrid. Nell'emiciclo de… - CatalanNation : RT @sputnik_italia: Riprende il braccio di ferro tra #Madrid e la #Catalogna - National : Riprende il braccio di ferro tra Madrid e la Catalogna. -

(Di sabato 24 marzo 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...