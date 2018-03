: RT @repubblica: Catalogna, Alta Corte ordina l'arresto per Turull e altri 4 leader [news aggiornata alle 20:59] - lectoracorrent : RT @repubblica: Catalogna, Alta Corte ordina l'arresto per Turull e altri 4 leader [news aggiornata alle 20:59] - Emilio532 : RT @repubblica: Catalogna, Alta Corte ordina l'arresto per Turull e altri 4 leader [news aggiornata alle 20:59] - jovinow : RT @repubblica: Catalogna, Alta Corte ordina l'arresto per Turull e altri 4 leader [news aggiornata alle 20:59] -

LaSuprema spagnola ha ordinato la detenzione preventiva del candidato presidente della, e di altri 4 leader indipendentisti catalani accusati di ribellione e sedizione Firmato anche un nuovo ordine di arresto europeo contro Puigdemont e i 4 ex ministri del governo del presidente catalano deposto. Tutti e cinque sono in esilio a Bruxelles. Emesso inoltre un ordine di arresto internazionale contro la leader di Erc Marta Rovira, espatriata in Svizzera. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza.(Di sabato 24 marzo 2018)