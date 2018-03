: RT @andr900: #Casellati Oggi è ufficialmente il giorno in cui il M5S diventa un partito come un altro. Solo che a differenza degli altri no… - marcelito60 : RT @andr900: #Casellati Oggi è ufficialmente il giorno in cui il M5S diventa un partito come un altro. Solo che a differenza degli altri no… - SisterOfDemons : RT @andr900: #Casellati Oggi è ufficialmente il giorno in cui il M5S diventa un partito come un altro. Solo che a differenza degli altri no… - hypodermicmars : ma che fatica fanno i giornalisti a chiamare Maria Elisabetta Casellati “PRESIDENTESSA”?! è grammatica italiana, non una parolaccia -

Con 240 voti Maria Elisabetta Alberti, classe 1946, candidata del centrodestra appoggiata anche dal M5S, è la primaa ricoprire la seconda carica dello Stato. E' laureata in Giurisprudenza e in Diritto canonico. E' stata sottosegretario alla Salute e alla Giustizia in tre esecutivi targati Berlusconi. Fedelissima del Cavaliere, aderisce a FI fin dalla sua fondazione.Nel 1994 è segretaria di FI al. Dal 2001 al 2002 è vice capogruppo a Palazzo Madama. Tra 2006 e 2008 è di nuovo vicepresidente.(Di sabato 24 marzo 2018)