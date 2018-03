Casellati-Senato | Fico-Camera Presidenze | accordo nella bufera Silvio si piega e scarica

Camere - Di Maio annuncia l’accordo : “Roberto Fico sarà presidente della Camera. Al Senato sosteniamo Casellati ” : E’ toccato a Luigi Di Maio annuncia re l’accordo per la presidenza delle Camere . Dopo aver ringraziato Riccardo Fraccaro per il volontario passo indietro, ha introdotto Roberto Fico , che sarà il prossimo presidente della Camera dei Deputati. Allo stesso tempo Di Maio ha spiegato che il Movimento 5 Stelle al Senato sosterrà la candidatura di Maria Elisabetta Alberti Casellati, berlusconiana della prima ora. “I leader del ...

