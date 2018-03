Casellati presidente Senato | Milella | ' In una foto del 2013 tutta la sua storia

Casellati prima donna presidente - pasdaran Berlusconi guida Senato : Roma, 24 mar. , askanews, Elisabetta Alberti Casellati è la prima presidente donna del Senato . Incarico che, in assenza del capo dello Stato, le consegnerà anche un altro prima to: sarà la prima donna ...

Chi è e da dove viene Maria Elisabetta Alberti Casellati - la nuova presidente del Senato : La prima donna nella storia della Repubblica a ricoprire questo ruolo ha 71 anni, ed è stata nel Consiglio Superiore della Magistratura The post Chi è e da dove viene Maria Elisabetta Alberti Casellati , la nuova presidente del Senato appeared first on Il Post.

Gli eletti : Casellati presidente del Senato<br>Fico Presidente della Camera : Roberto Fico è stato eletto oggi Presidente della Camera dei Deputati della XVIII legislatura della Repubblica italiana. Il suo nome era tra i favoriti alla poltrona di terza carica dello Stato fin dalla vigilia delle elezioni, anche se per qualche giorno è stato affiancato a quello di Riccardo Fraccaro. Ieri sera il M5S aveva proposto proprio quest'ultimo come candidato ufficiale, ma questa mattina è cambiato tutto, perché nelle trattative ...

Camera - Roberto Fico (M5s) presidenteA Palazzo Madama eletta la Casellati (FI) : Regge alla prova del voto la convergenza M5s-centrodestra sulle cariche istituzionali. Il centrodestra fa sapere che non si tratta di un accordo in visto del nuovo governo.

Camera - Roberto Fico (M5s) presidenteA Palazzo Madama eletta la Casellati (FI) : Camera , Roberto Fico (M5s) presidenteA Palazzo Madama eletta la Casellati (FI) Regge alla prova del voto la convergenza M5s-centrodestra sulle cariche istituzionali. Il centrodestra fa sapere che non si tratta di un accordo in visto del nuovo governo. Continua a leggere

Italia : Fico presidente della Camera e Alberti Casellati del Senato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...