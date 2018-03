Roberto Fico (M5S) è il nuovo presidente della Camera - Casellati (Fi) al Senato. La diretta : Dopo una giornata di scontro a destra e un nulla di fatto, Camera e Senato si riuniscono oggi, sabato 24 marzo, per eleggere i presidenti. È il primo atto della nuova legislatura dopo il voto del 4 marzo. La Stampa racconterà la giornata minuto per minuto, con le notizie più importanti e i commenti dei nostri giornalisti....

Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati - la nuova presidente del Senato : Ha 71 anni, ha fatto parte del CSM ed è stata eletta coi voti del centrodestra e del M5S: è la prima donna nella storia della Repubblica a presiedere il Senato The post Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati , la nuova presidente del Senato appeared first on Il Post.

Senato - Casellati eletta presidente : 13.04 Fumata bianca alla terza votazione al Senato . Maria Elisabetta Alberti Casellati , candidata del centrodestra e sostenuta dai Cinque Stelle è la prima donna a ricoprire la seconda carica dello Stato. A poco più di metà scrutinio e quando l'esito del voto non è ancora ufficiale la Casellati ha incassato già i voti necessari. Al superamento del quorum in aula è scattato un lungo applauso.

Elezioni presidenti - diretta – Fico presidente della Camera - Alberti Casellati presidente del Senato. Regge l’accordo centrodestra-M5s : Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico sono i nomi che il centrodestra e il M5s voteranno come presidenti di Senato e Camera al secondo giorno di votazioni. Se non ci saranno altri colpi di scena – e finora non ne sono mancati – i numeri dicono che già al termine dei prossimi scrutini a Montecitorio e a Palazzo Madama potrebbero essere eletti. Il quadro si è ricomposto in poche ore, quasi a sorpresa, dopo l’impasse ...