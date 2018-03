Casellati è la donna italiana che ha raggiunto la carica più alta

Casellati - una donna a presidenza Senato : 13.23 Con 240 voti Maria Elisabetta Alberti Casellati, classe 1946, candidata del centrodestra appoggiata anche dal M5S, è la prima donna a ricoprire la seconda carica dello Stato. E' laureata in Giurisprudenza e in Diritto canonico. E' stata sottosegretario alla Salute e alla Giustizia in tre esecutivi targati Berlusconi. Fedelissima del Cavaliere, aderisce a FI fin dalla sua fondazione.Nel 1994 è segretaria di FI al Senato. Dal 2001 al 2002 ...