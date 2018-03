Casellati | Di Battista | “Definiva ‘golpe’ decadenza di Berlusconi da senatore? Che

ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 marzo 2018) Laana della prima ora Albertieletta al Senato con i voti del M5S? Non è un problema per l’ex deputato Alessandro Di, avvicinato dai cronisti all’esterno di Montecitorio: “Gridava al golpe per ladial Senato? E che mi interessa”, risponde, per poi condividere la sua riflessione “da cittadino”: “Per me è un nuovo schiaffo al sistema Renzusconi“. Eleggere una di Forza Italia alla presidenza del Senato? “Andate a vede’ la faccia de”, replica prima di allontanarsi L'articolo, Di: “Definiva ‘golpe’dida? Che m’interessa, è schiaffo a Renzusconi” proviene da Il Fatto Quotidiano.