Casellati al Senato | Fico alla Camera Presidenti eletti | Gentiloni si dimette | rebus

Fico eletto presidente della Camera : "Basta privilegi e via al taglio dei costi". Casellati al Senato - è la prima donna : "Un onore" : Elisabetta Alberti Casellati (Fi) è stata eletta presidente del Senato e Roberto Fico è stato eletto presidente della Camera. All'indomani dello strappo con cui Salvini ha...

Maria Elisabetta Alberti Casellati - la prima donna presidente del Senato : È stata eletta con i voti del centrodestra e del Movimento 5 Stelle: ha 71 anni ed è in Forza Italia fin dalla nascita del partito The post Maria Elisabetta Alberti Casellati, la prima donna presidente del Senato appeared first on Il Post.

ELISABETTA Casellati - PRESIDENTE DEL SENATO/ Eletta con i voti del M5s - diceva "decadenza Berlusconi? Indegna" : ELISABETTA CASELLATI: ex membro del CSM, è accanto a Berlusconi dal 1994. In passato la polemica per l'assunzione della figlia a capo della sua segreteria e le accuse di golpe.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 18:04:00 GMT)

Pres. Senato Casellati da Mattarella : 18.04 Ricevuta al Quirinale la neo eletta presidente del Senato, Casellati (FI): Mattarella è la "nostra figura di riferimento,lo sarà in tutto il mio percorso", ha detto a Senato.tv. "Il quadro politico si è evoluto,è cambiato: serve una svolta economica. Bisogna ritornare protagonisti in Europa, dare speranza ai giovani,a chi si trova in forte disagio sociale. Ce la metto tutta",ha detto Casellati."In un momento storico difficile, con tutta ...

M5s vota la turbo-berlusconiana Casellati al Senato. Di Maio e gli altri tra fughe e distinguo : “Non è patto col diavolo” : “Non rilascio dichiarazioni, non rilascio dichiarazioni, non rilascio dichiarazioni”. Luigi Di Maio è di poche parole all’uscita dalla Camera dei Deputati, dopo l’elezione di Roberto Fico (video: il discorso) a Montecitorio e della berlusconiana Maria Elisabetta Alberti Casellati (video: il discorso) alla presidenza del Senato. “Abbiamo rispettato il voto popolare”, dice Danilo Toninelli. E aggiunge: ...

La Lega soddisfatta dopo l'elezione di Fico alla Camera e di Casellati al Senato : Il neo presidente della Camera Roberto Fico incontra Giancarlo Giorgetti poco dopo le 11, in un corridoio vicino l'aula di Montecitorio. "Ho sentito tanto parlare di lei", dice il braccio destro di Matteo Salvini all'uomo indicato dai 5 Stelle. Lui, Fico, lo scorso gennaio aveva garantito che il Movimento "mai sarebbe stato alleato con la Lega anche dopo il voto: siamo geneticamente diversi". Ma per il Carroccio è acqua passata: tra il ...

Casellati a NewsMediaset : 'Mi immagino un Senato collaborativo' : E sulla legislatura che da oggi può diventare operativa, ipotizza: "Mi immagino un Senato collaborativo. Oggi ha dato una risposta di grande unità e le istituzioni devono servire proprio a questo: a ...

Casellati - a NewsMediaset le prime parole da presidente : “Mi immagino un Senato collaborativo” | Guarda il video : Casellati, a NewsMediaset le prime parole da presidente: “Mi immagino un Senato collaborativo” | Guarda il video Casellati, a NewsMediaset le prime parole da presidente: “Mi immagino un Senato collaborativo” | Guarda il video Continua a leggere

Casellati - Di Battista : “Definiva ‘golpe’ decadenza di Berlusconi da senatore? Che m’interessa - è schiaffo a Renzusconi” : La Berlusconiana della prima ora Alberti Casellati eletta al Senato con i voti del M5S? Non è un problema per l’ex deputato Alessandro Di Battista, avvicinato dai cronisti all’esterno di Montecitorio: “Gridava al golpe per la decadenza di Berlusconi al Senato? E che mi interessa”, risponde, per poi condividere la sua riflessione “da cittadino”: “Per me è un nuovo schiaffo al sistema Renzusconi“. ...

Aversa - Giuliano : 'Soddisfazione per elezione di Casellati a presidente del Senato' - : Aversa " "Esprimo la mia piena soddisfazione per l'elezione di Maria Elisabetta Alberti Casellati, senatrice di Forza Italia, a nuova presidente del Senato". A parlare l'ex senatore Aversano Pasquale ...

Casellati - Di Battista : “Definiva ‘golpe’ decadenza di Berslusconi da senatore? Che m’interssa - è schiaffo a Renzusconi” : La berlusconiana della prima ora Alberti Casellati eletta al Senato con i voti del M5S? Non è un problema per l’ex deputato Alessandro Di Battista, avvicinato dai cronisti all’esterno di Montecitorio: “Gridava al golpe per la decadenza di Berlusconi al Senato? E che mi interessa”, risponde, per poi condividere la sua riflessione “da cittadino”: “Per me è un nuovo schiaffo al sistema Renzusconi“. ...

Casellati AL SENATO - FICO ALLA CAMERA/ Presidenti eletti : Di Maio e Salvini aprono a governo del presidente? : CASELLATI al SENATO, FICO ALLA CAMERA: sono stati eletti i nuovi Presidenti, grazie anche al nuovo accordo fra il Movimento 5 Stelle, nonché la Lega e Forza Italia. Parte il nuovo governo(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 16:53:00 GMT)

Il discorso della Casellati - neopresidente del Senato : 'Io prima donna presidente' : 'La scelta di eleggere per la prima volta una donna alla presidenza del Senato rappresenta un onore, una responsabilità che sento doveroso condividere con quelle donne che con loro esempio e coraggio ...

Senato - Maria Elisabetta Alberti Casellati proclamata presidente : Maria Elisabetta Alberti Casellati è la nuova presidente del Senato. Eletta alla terza votazione a Palazzo Madama dopo l'accordo nel centrodestra...