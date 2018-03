Casa Bianca | marcia ' giovani coraggiosi'

Usa - Casa Bianca : congratulazioni a Putin? Questione di garbo : Le discusse congratulazioni di Donald Trump a Vladimir Putin per la sua rielezione al Cremlino reppresentano una "Questione di garbo". Lo ha spiegato il neo consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, ...

Casa Bianca annuncerà i dazi contro la Cina giovedì : New York, 21 mar. , askanews, giovedì la Casa Bianca annuncerà i nuovi dazi contro la Cina che il presidente americano, Donald Trump, ha anticipato nei giorni scorsi. Lo scrive Cnbc sostenendo che i ...

Bufera di neve negli Usa - quasi 4mila voli cancellati : chiusa anche la Casa Bianca : Oltre 70 milioni di americani sono in allerta per la tempesta, secondo Flightaware.com i voli cancellati sono già 3.900 e anche il servizio ferroviario è limitato. La quarta Bufera di...

Neve sulla East Cost degli USA : chiudono le scuole e anche la Casa Bianca [VIDEO] : La primavera è iniziata, eppure fiocchi stanno imBiancando la East Coast statunitense e anche la Casa Bianca chiude per Neve. Le insolite nevicate sulla Costa nordorientale degli Stati Uniti, in particolare a Washington e a New York, hanno Costretto alla cancellazione di numerosi voli, alla chiusura delle scuole e di vari uffici amministrativi. Nor again (not spelling mistake….being cheecky)- DC SNOW DAY: Snow falls on the White House as ...

Usa : neve su east cost - chiudono scuole e anche Casa Bianca

Casa Bianca risponde ad attacco McCain : ...anche alla luce delle critiche avanzate dal senatore repubblicano McCain, che ha attaccato Trump dicendo che un "presidente americano non guida il Mondo Libero congratulandosi con un dittatore per ...

Usa - alla Casa Bianca il "patto nucleare" tra Trump e Mbs : È il vertice dei "venti milioni". Venti milioni di barili di petrolio al giorno, un quinto di quella mondiale: è quanto producono, messi assieme, Usa e Arabia Saudita. Ma è anche quello dei 340miliardi di dollari: è l'ammontare della vendita di armamenti di Washington a Riyadh. Ed è un vertice tra alleati che hanno, in Medio Oriente, un nemico comune: l'Iran. alla Casa Bianca si rafforza il "patto nucleare" tra ...

Facebook - Mark Zuckerberg sotto fuoco incrociato/ Cambridge Analytica : Casa Bianca e UE chiedono chiarimenti : Cambridge Analytica e Facebook: Mark Zuckerberg, sotto assedio, continua a tacere mentre la Federal Trade Commission, la Casa Bianca e anche il Parlamento UE chiedono spiegazioni(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 18:29:00 GMT)

Facebook - Casa Bianca : tutelare privacy : 17.15 Il presidente Trump "ritiene che il diritto alla privacy degli americani dovrebbe essere tutelato". Lo ha detto un portavoce della Casa Bianca, dopo lo scandalo della Cambridge Analytica che sta coinvolgendo Facebook. La Casa Bianca sostiene le indagini federali: "Siamo lieti se il Congresso o altre agenzie vogliano esaminare il caso". Il titolo Facebook peggiora a Wall Street, dove arriva a perdere il 5%. Il tonfo di ieri in Borsa è ...

Facebook e lo scandalo Cambridge Analytica. La Casa Bianca : tutelare il diritto alla privacy : Per il Garante europeo per la privacy Giovanni Buttarelli i dati di chi va sui social sono utilizzati e rivenduti. Il punto è essere informati e consapevoli se una intelligenza artificiale inserisce certe persone in determinati gruppi

Scandalo Facebook - Zuckerberg zitto - ora è convocato a Westminster. La Casa Bianca : proteggere la privacy : Intanto si svolge oggi in collegamento live streaming col quartier generale di Menlo Park un primo incontro con lo staff, presieduto dal vicedirettore generale Paul Grewal. È la prima volta che i ...