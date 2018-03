Carolina senza rimpianti | Ho dato tutto Ma quel salto maledetto

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : l’assenza di Evgenia Medvedeva libera un posto sul podio. Carolina Kostner ci crede : Con il ritiro di Evgenia Medvedeva dai Campionati del Mondo di Milano , al via questo mercoledì presso il prestigioso Mediolanum Forum di Assago, certamente la gara del singolo femminile perderà molto dal punto di vista dello spettacolo, annullando di fatto la lotta al primo posto concedendo alla neo Campionessa Olimpica Alina Zagitova di procedere senza particolari preoccupazioni verso la conquista del primo titolo iridato. Guardando il lato ...

Carolina Kostner sogna il podio ai Mondiali di Milano! La Regina del Ghiaccio scalderà i cuori - senza Medvedeva si può fare : Sarà la donna più attesa di tutti i Mondiali 2018 di pattinaggio artistico, Milano sarà tutta ai suoi piedi, la Fata è pronta per incantare in quella che potrebbe essere l’ultima recita della sua folgorante carriera. Carolina Kostner sarà accolta da un abbraccio immenso, applaudita a dismisura dal pubblico che l’ha amata e sostenuta per più di un decennio e che ora vuole spingerla verso l’ultima grande gloria. La Musa Danzante scenderà sul ...