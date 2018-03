Ghiaccio : Cappellini-Lanotte quarti : ANSA, - ROMA, 24 MAR - Anna Cappellini e Luca Lanotte come Carolina Kostner. I due azzurri della danza restano ai piedi del podio ai Mondiali in corso a Milano, beffati per pochi centesimi di punto ...

Pattinaggio di figura - Mondiali 2018 : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron trionfano nella danza sul ghiaccio. Amaro quarto posto per Cappellini-Lanotte : Dopo la rocambolesca gara del singolo maschile, il programma libero della danza sul ghiaccio ha ufficialmente chiuso il Campionato del Mondo di Pattinaggio di figura, quest’anno in scena al Mediolanum Forum di Assago in Milano. Come da pronostico Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno conquistato il loro terzo titolo iridato della carriera pattinando un programma sublime, danzando ogni singola nota dell’intricato spartito ...

DIRETTA / Mondiali Pattinaggio 2018 Milano : quarto posto per Cappellini/Lanotte - podio sfiorato! : DIRETTA Mondiali Pattinaggio artistico 2018: info streaming video e tv delle finali del singolo maschile e della danza. Quarti Cappellini-Lanotte, titoli a Chen e Papadakis/Cizeron.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 18:44:00 GMT)

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : Cappellini/LANOTTE INCANTANO : SECONDI quando mancano tre coppie!!! Guignard/Fabbri settimi. Papadakis/Cizeron primi con record mondiale!| : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico (sabato 24 marzo). Ultima giornata di gare al Mediolanum Forum di Milano, si assegnano le ultime medaglie: in programma il free shating maschile e il programma libero delle coppie di danza. Si preannuncia grande spettacolo e l’Italia vuole essere protagonista: Anna CAPPELLINI e Luca LANOTTE sono quarti dopo la short dance di ieri e oggi vanno a caccia di ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron verso il trionfo - Anna Cappellini e Luca Lanotte sognano il podio : La free dance andrà a concludere questa sera il programma delle gare dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, organizzati sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Grandi favoriti della vigilia, i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno confermato i pronostici, dimostrando di essere sulla buona strada per la conquista di un secondo titolo mondiale dopo quello del 2016. La coppia transalpina ...