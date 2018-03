Camere | vertice C destra a P Grazioli

Presidenze Camere : mini vertice Berlusconi-Salvini-Meloni : E' in programma stamattina alle 9 un vertice a palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Un incontro per tentare in extremis di evitare la spaccatura del centrodestra. ...

Camere - fallito il primo vertice| Video Il M5S si rifiuta di incontrare Berlusconi : Il capo politico del M5S non cede davanti alla proposta unitaria del centrodestra del capogruppo azzurro a palazzo Madama. Poi propone un incontro tra tutti i capigruppo. Salvini: «Trattative azzerate, una Camera spetta al centrodestra». Renzi: «Tocca a loro»

Presidenze Camere : M5S rinvia assemblea - vertice Centrodestra - Pd apre | : Vigilia dell'insediamento del Parlamento. Berlusconi chiama Di Maio a un confronto fra i leader di tutti i partiti a garanzia di ogni intesa. I Dem aprono all'incontro chiesto dal Centrodestra: "Noi ...

C'è l'accordo sulla presidenza delle Camere. Berlusconi chiede un vertice con i leader : Al Senato andrebbe un esponente di Forza Italia, a Montecitorio un Cinquestelle. La partita resta ancora aperta sui nomi -

Presidenze Camere - accordo vicinissimo : al M5s Montecitorio - il Senato a FI. Oggi vertice del Centrodestra : Di Maio e Salvini pronti ad individuare un nome di compromesso anche per Palazzo Chigi. Nella tarda mattina il summit decisivo tra il leader della Lega, Berlusconi e la Meloni -

Brunetta : Camere - domani vertice c.destra : 19.48 "domani si vedranno i leader del centrodestra per ragionare delle presidenze di Camera e Senato.Penso che individueranno una soluzione o una 'rosa' di soluzioni e che daranno incarico ad uno dei tre, verosimilmente a Salvini, di dialogare con il M5S per chiudere un accordo". Così il capogruppo di FI alla Camera, Brunetta, dopo l'incontro con la delegazione M5S. Quello di oggi è stato un dialogo "rispettoso delle forze politiche" e non ...

Centrodestra - mercoledì vertice a Palazzo Grazioli : Salvini e Berlusconi ancora distanti sulle presidenze delle Camere : Matteo Salvini ribadisce il suo no al Pd, Silvio Berlusconi rivendica la presidenza di un ramo del Parlamento. I nervi sono ancora tesi nel Centrodestra, ma il faccia a faccia tra i principali leader della coalizione è ormai in vista. mercoledì si ritroveranno a cena a Palazzo Grazioli, per discutere dei primi contatti avuti in questi giorni con Cinque Stelle, Pd e Leu sulle presidenze delle Camere. Ma le frasi, gli abboccamenti, i messaggi a ...

Vertice di centrodestra : via libera a Salvini a trattare sulle presidenze delle Camere : Toccherà a Matteo Salvini condurre il dialogo con le altre forze politiche, in particolare il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle, in vista dell'elezione dei presidenti delle Camere. La ...