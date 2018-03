Camere - verso l'elezione dei presidentiConvergenza tra M5s e centrodestra : Casellati al Senato - Fico alla Camera : Oggi si elegge il nuovo presidente di Palazzo Madama, servono 161 voti. Dal vertice del centrodestra esce un nome comune e la bocciatura di Fraccaro alla Camera . "La convergenza con M5s - si legge in una nota del centrodestra - non è legata alla formazione del governo"

Camere - anche FI e Lega verso bianca : 10.27 Dopo M5S e Pd, anche da Forza Italia ci sarebbe l'orientamento verso la scheda bianca alle prime votazioni per le presidenze di Camera e Senato. Analogo orientamento dalla Lega , salvo cambi di programma dell'ultimo minuto. Se a 1° e 2° scrutinio m anche rà il quorum dei 2/3, il presidente del Senato potrà essere eletto al 3°scrutinio con maggioranza +1 dei voti, al 4° per ballottaggio tra i primi 2 candidati. Alla Camera,se manca il quorum ...

Camere - M5S e Pd verso scheda bianca : 9.45 Riunione congiunta dei parlamentari M5S nel giorno in cui cominciano le votazioni per le presidenze di Camera e Senato. Nel corso del vertice è giunta dal leader Di Maio l'indicazione di voto: per entrambe le Camere, scheda bianca nelle prime due votazioni. Riuniti anche i gruppi parlamentari Pd, senza Renzi, atteso al Senato: l'incontro lampo, conferma la scheda bianca anche da parte del Pd e il reggente Martina annuncia una nuova ...