ilfattoquotidiano

: Camere, soddisfazione e prove tecniche di ‘grillismo’ per Matteo Salvini: “Tante spese da… - TutteLeNotizie : Camere, soddisfazione e prove tecniche di ‘grillismo’ per Matteo Salvini: “Tante spese da… - Primapressit : Eletti i presidenti delle Camere: Casellati al Senato e Fico alla Camera - Primapressit : Eletti i presidenti delle Camere: Casellati al Senato e Fico alla Camera -

(Di sabato 24 marzo 2018) “Orgoglioso della compattezza del centrodestra, auguro buon lavoro ai presidenti eletti e come Lega sono orgoglioso perché applicando il buonsenso, facendo i passi indietro che dovevamo fare, abbiamo offerto all’Italia rapidità e concretezza”.passa subito all’incasso: mentre è ancora in corso lo scrutinio al Senato, già dichiara la propria. “Mi auguro che i due presidenti comincino a lavorare presto perché”, aggiunge infilando un tema caro al M5s, “ci saranno tanteda tagliare e parecchi servizi da migliorare“ L'articolodi ‘grillismo’ per: “Tanteda tagliare” proviene da Il Fatto Quotidiano.