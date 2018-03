Camere | presidenti Fico e Casellati

Forza Italia - malumori dopo le elezioni dei presidenti delle Camere. Tensione sui capigruppo : Sciolto il nodo delle presidenze delle Camere con il ticket Fico-Casellati, si apre la partita dei capigruppo per Forza Italia. Come riporta l'agenzia di stampa AdnKronos, il d-day è martedì prossimo, quando è prevista l'elezione dei presidenti dei gruppi di tutte le forze politiche. Fino ad allora si scatenerà il toto nomine, che vede in pole position una 'soluzione in rosa', gradita a Silvio Berlusconi, con il ...

Pd - Renzi su M5s e centrodestra : “Governo tocca a loro”/ Martina : “Presidenti Camere? Legislatura parte male” : Pd, Renzi su M5s e centrodestra: “Governo tocca a loro”. Martina: “Presidenti Camere? Legislatura parte male”. Guerini all'attacco: “Salvini e Di Maio? Berlusconi ruota di scorta”(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 15:48:00 GMT)

Eletti i nuovi presidenti delle Camere Fico a Montecitorio - Casellati al Senato : Roberto Fico , 5 Stelle, è il nuovo presidente della Camera e a Palazzo Madama ci sarà la berlusconiana Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Camere - verso l’elezione dei presidentiConvergenza tra M5s e centrodestra : Casellati al Senato - Fico alla Camera : Camere, verso l’elezione dei presidentiConvergenza tra M5s e centrodestra:Casellati al Senato, Fico alla Camera Oggi si elegge il nuovo presidente di Palazzo Madama, servono 161 voti. Dal vertice del centrodestra esce un nome comune e la bocciatura di Fraccaro alla Camera. “La convergenza con M5s – si legge in una nota del centrodestra – non […]

Elezioni Presidenti Camere - vertice del centrodestra per evitare la spaccatura : Le votazioni per i Presidenti di Camera e Senato ripartiranno alle 10.30 di oggi e dopo quanto accaduto nella giornata di ieri con la frattura tra Lega e Forza Italia sul nome da votare da fare al Senato, alle 9.00 i tre leader del centrodestra si sono riuniti a palazzo Grazioli per tentare un accordo.Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno risposto all'appello della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e si sono riuniti per tentare un ...

Presidenti Camere - vertice in extremis Berlusconi-Salvini-Meloni : Si tenta di rinsaldare la coalizione in vista dei voti di stamattina. Di Maio: "Fraccaro il nostro candidato alla Camera"

Presidenti delle Camere - è subito strappo Berlusconi-Salvini : la Lega vota Bernini al Senato : Teleborsa, - Si consuma subito lo strappo tra Lega e Forza Italia che non trovano la quadra sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e Palazzo Madama. Salvini, alla seconda votazione ...

Elezioni Presidenti Camere : Lega e Forza Italia<br>si spaccano su Romani e Bernini : La coalizione di Centrodestra vincitrice delle Elezioni del 4 marzo sembra già spaccata alla prima difficoltà che si è trovata ad affrontare, ossia l'elezione dei Presidenti di Camera e Senato. La lotta è soprattutto per Palazzo Madama, perché, come da accordi con il primo partito italiano, il Movimento 5 Stelle, a Luigi Di Maio e i suoi spetta fare il nome per Montecitorio, mentre la seconda carica dello Stato sarebbe garantita a un ...

Camere - niente intesa sui presidenti. La Lega vota Bernini - ok di Di Maio. Ira di Berlusconi : coalizione rotta : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Elezioni presidenti Camere - fumata nera ai primi scrutini : Nella prima tornata alla Camera 592 schede bianche su 630 deputati, al Senato 312 su 315 senatori. fumata nera anche allla terza votazione. Domani il quarto voto; basterà la maggioranza assoluta dei ...

Napolitano - elezioni presidenti Camere/ Senato - richiamo al Parlamento : forti critiche al Partito democratico : Giorgio Napolitano presidente del Senato "arbitro" per l'elezione del successore di Grasso. Il primo discorso è una stroncatura al Pd e a Renzi, poi punge anche Lega e M5s(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:30:00 GMT)