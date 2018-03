Camere | Martina | Pd unito | ora minoranza e alternativa

Camere - M5S - FI e Pd votano scheda bianca. Di Maio : mai accordo con FI. Martina : ora nomi di garanzia : Prima seduta ufficiale della 18ma legislatura, con le votazioni per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Al momento nessuno accordo sui nomi, M5S, Pd e Forza Italia voteranno scheda...

Camere - M5S - FI e Pd votano scheda bianca. Di Maio : mai accordo con FI. Martina : ora nomi di garanzia : Prima seduta ufficiale della 18ma legislatura, con le votazioni per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Al momento nessuno accordo sui nomi, M5S, Pd e Forza Italia voteranno scheda...

Camere - M5S e Pd votano scheda bianca. Di Maio : mai accordo con FI. Martina : ora nomi di garanzia : Oggi prima seduta ufficiale della 18ma legislatura, con le votazioni per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Al momento nessuno accordo sui nomi, con M5s e Forza Italia ferri corti. I 5 ...

Camere - M5S e Pd votano scheda bianca. Di Maio : mai accordo con FI. Martina : ora nomi di garanzia : Oggi prima seduta ufficiale della 18ma legislatura, con le votazioni per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Al momento nessuno accordo sui nomi, con M5s e Forza Italia ferri corti. I 5...

Camere - M5S e Pd votano scheda bianca. Di Maio : mai accordo con FI. Martina : ora nomi di garanzia : Oggi prima seduta ufficiale della 18ma legislatura, con le votazioni per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Al momento nessuno accordo sui nomi, con M5s e Forza Italia ferri corti. I 5...

Camere - Martina (Pd) : “Ci aspettavamo novità che non c’è stata. Gioco di veti tra M5s e centrodestra blocca tutto” : Le reazioni di Paolo Romani, candidato per il centrodestra alla Presidenza del Senato, di Pietro Grasso e Maurizio Martina al termine della riunione dei capigruppo a Montecitorio che doveva trovare un accordo tra tutte le forze politiche per l’elezione dei presidenti di camera e Senato. La riunione dopo un’ora e mezza si è chiusa con un nulla di fatto. L'articolo Camere, Martina (Pd): “Ci aspettavamo novità che non c’è ...

Presidenze Camere - Martina 'Andiamo a incontro capigruppo'. Rosato 'Non voteremo Romani' : ROMA - La partita dei presidenti di Camera e Senato riparte da zero dopo l'ultima offerta di Di Maio : nuovi incontri tra i capigruppo di tutte le forze politiche, puntando su figure di garanzia. E l'...

Camere - Martina (Pd) : “Centrodestra e M5s capiscano di aver sbagliato impostazione” : Salta il tavolo per le Presidenze delle Camere. Apparentemente, al momento, c’è un ‘reset’ come detto da Matteo Salvini e dunque le candidature di Paolo Romani per il Senato e di Roberto Fico per la Presidenza di Montecitorio appaiono congelate, se non arenate. Il segretario reggente del Pd, entrando alla riunione del Partito democratico, sembra soddisfatto: “Se son rose fioriranno. La cosa importante è che il ...

Martina : per Camere profili di garanzia : 23.27 Per le presidenze di Camera e Senato conta "il profilo di garanzia e di serietà" e "siamo pronti a confrontarci con spirito positivo". Così Martina, reggente del Pd, a 'Carta bianca' su Raitre. Poi sottolinea: "Il tema è rilanciare un'idea di partito, di comunità politica, ma non ci sto a utilizzare Matteo Renzi come capro espiatorio". "Abbiamo commesso errori, anche il leader li ha fatti". Ora "il nostro lavoro sarà soprattutto fuori ...

Presidenze Camere - Martina - Pd - : da M5s ancora nessun nome : "Il M5s non ha ancora proposto alcun nome al Pd per le Presidenze di Camera e Senato, ma ha solo dato una indicazione di metodo". Lo ha detto a Montecitorio il reggente del Pd Maurizio Martina, che ha ...

Martina : no all'Aventino. Di Maio : intesa Camere non riguarda governo - : Il segretario reggente del Pd: "governo M5S-Lega pericoloso. Non ci tireremo indietro dal confronto. Contrattaccheremo e organizzeremo un'alternativa". Il leader pentastellato ribadisce che il ...

Martina : su presidenti Camere serve massima condivisione : Roma, 16 mar. , askanews, Il Pd è pronto a partecipare alla scelta dei presidenti delle Camere, che devono essere scelti con la 'massima condivisione' tra le forze parlamentari, ma a patto che vengano ...