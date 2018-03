Camere | intesa nel centrodestra su Casellati al Senato Stop a Fraccaro | Di Maio accetta

Camere - intesa nel centrodestra : Casellati al Senato - stop a Fraccaro. Di Maio rilancia con Fico : All'indomani dello strappo con cui Salvini ha votato Bernini alla presidenza del Senato spiazzando Berlusconi che puntava su Romani il centrodestra al completo si riunisce a Palazzo Grazioli e ritrova ...

Camere - intesa nel centrodestra su Casellati al Senato. Stop a Fraccaro - Di Maio rilancia con Fico : All'indomani dello strappo con cui Salvini ha votato Bernini alla presidenza del Senato spiazzando Berlusconi che puntava su Romani il centrodestra si riunisce a Palazzo Grazioli e ritrova...

Camere - intesa nel centrodestra : Casellati al Senato - stop a Fraccaro. Di Maio rilancia con Fico : All'indomani dello strappo con cui Salvini ha votato Bernini alla presidenza del Senato spiazzando Berlusconi che puntava su Romani il centrodestra si riunisce a Palazzo Grazioli e ritrova...

Camere - niente intesa sui presidenti. La Lega vota Bernini - ok di Di Maio. Ira di Berlusconi : coalizione rotta : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Camere - niente intesa sui presidenti. La Lega vota Bernini - ok di Di Maio. Ira di Berlusconi : coalizione rotta : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Camere - niente intesa sui presidenti. La Lega vota Bernini - strappo con Fi : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Niente intesa sui presidenti delle Camere : boom di schede bianche. Al Senato la Lega vota Bernini : Il nuovo Parlamento italiano si è insediato per votare i presidenti di Camera e Senato. Dopo che le trattative degli scorsi giorni tra i partiti sono fallite, le votazioni per le presidenze delle Camere sono iniziate senza la minima traccia di accordi e, soprattutto, senza rete. La Stampa racconta minuto per minuto la giornata politica, con la cro...

Camere - niente intesa sui presidenti : voti in bianco. FI insiste su Romani al Senato. Ma Salvini : «Votiamo Bernini» : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Camere - niente intesa sui presidenti : voti in bianco. FI insiste su Romani al Senato : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Niente intesa sui presidenti delle Camere : i partiti votano scheda bianca - si va avanti : Dopo il voto del 4 marzo, oggi il nuovo Parlamento italiano si insedia per votare i presidenti di Camera e Senato. Dopo che le trattative degli scorsi giorni tra i partiti sono fallite, le votazioni per le presidenze delle Camere sono iniziate stamane senza la minima traccia di accordi e, soprattutto, senza rete. La Stampa racconta minuto per minut...

Camere - niente intesa sui presidenti : prime fumate nere. M5S - FI e Pd : scheda bianca : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Camere - niente intesa sui presidenti : prime fumate nere. M5S - FI e Pd : scheda bianca : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Camere - niente intesa sui presidenti Prima fumata nera a Montecitorio M5S - FI e Pd : scheda bianca : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e Palazzo Madama. ...

Camere - niente intesa sui presidenti. Prima fumata nera a Montecitorio. M5S - FI e Pd : scheda bianca : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...