Camera | le prime parole del presidente Fico | ' Taglio costi politica obiettivo prioritario'

Elezioni presidenti Camera e Senato - diretta – Prime fumate nere. Fi : “Votiamo Romani”. Boccia al Pd : “Ora nome nostro” : Nelle urne di Camera e Senato, almeno per oggi, si accatasteranno montagne di schede bianche. L’intesa è saltata, anche con qualche fuoco pirotecnico come il rifiuto di Luigi Di Maio di incontrare Silvio Berlusconi, soprattutto a causa dell’insistenza del centrodestra e soprattutto di Forza Italia sulla candidatura alla presidenza del Senato di Paolo Romani, condannato in Cassazione per peculato. Un pallino su cui Berlusconi non si ...

Elezioni presidenti Camera e Senato - diretta – Prime fumate nere. Forza Italia : “Dal terzo scrutinio votiamo Romani” : Nelle urne di Camera e Senato, almeno per oggi, si accatasteranno montagne di schede bianche. L’intesa è saltata, anche con qualche fuoco pirotecnico come il rifiuto di Luigi Di Maio di incontrare Silvio Berlusconi, soprattutto a causa dell’insistenza del centrodestra e soprattutto di Forza Italia sulla candidatura alla presidenza del Senato di Paolo Romani, condannato in Cassazione per peculato. Un pallino su cui Berlusconi non si ...

Xiaomi Mi 6X nelle prime foto reali : display 18 : 9 e fotoCamera come iPhone X : Xiaomi Mi 6X appare nelle prime immagini reali che lo ritraggono da entrambi i lati: ecco il display 18:9 e la doppia fotocamera posteriore esteticamente uguale a quella di Apple iPhone X. L'articolo Xiaomi Mi 6X nelle prime foto reali: display 18:9 e fotocamera come iPhone X è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.