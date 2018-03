Camera | Fico l’ortodosso M5S | da meetup Napoli alla presidenza Scheda

meteoweb.eu

: DIRETTA: Il nostro candidato alla Presidenza della Camera del MoVimento 5 Stelle è Roberto Fico - luigidimaio : DIRETTA: Il nostro candidato alla Presidenza della Camera del MoVimento 5 Stelle è Roberto Fico - carlosibilia : Adesso comincia un nuovo mondo. @Roberto_Fico Presidente della Camera - mirellaliuzzi : Sarai un Presidente della Camera esemplare, così come per 5 anni lo sei stato della Vigilanza Rai! Complimenti amico mio @Roberto_Fico! -

(Di sabato 24 marzo 2018) Roma, 24 mar. (AdnKronos) – Napoletano dellabene -quartiere Vomero- sorridente e affabile, grillino della prima ora e di razza. “Roberto ci rappresenta al meglio, è la storia di questo Movimento”, lo ha incoronato Luigi Di Maio indicandolodella, candidato del M5S. Robertoè nato il 10 ottobre 1974 a. Ha un diploma al Liceo classico Umberto I, una laurea con lode in Scienze della Comunicazione a Trieste con un’esperienza a Helsinki, dove ha vissuto per il progetto studi Erasmus.Prima di approdare a Montecitorio, nel 2013, ha lavorato prevalentemente nel settore della comunicazione, uffici stampa compresi, ma è stato impiegato anche in un call-center per un anno. Considerato l’anima che incarna la sinistra del Movimento,ha fondato nel 2005 ilAmici di Beppe Grillo di. “Volevo portare avanti ...