Camera | Fico l’ortodosso M5S | da meetup Napoli alla presidenza Scheda 2

: DIRETTA: Il nostro candidato alla Presidenza della Camera del MoVimento 5 Stelle è Roberto Fico - luigidimaio : DIRETTA: Il nostro candidato alla Presidenza della Camera del MoVimento 5 Stelle è Roberto Fico - carlosibilia : Adesso comincia un nuovo mondo. @Roberto_Fico Presidente della Camera - mirellaliuzzi : Sarai un Presidente della Camera esemplare, così come per 5 anni lo sei stato della Vigilanza Rai! Complimenti amico mio @Roberto_Fico! -

(Di sabato 24 marzo 2018) (AdnKronos) – Dai vertici M5S viene indicato nel direttorio che affianca il Grillo un “po’ stanchino” nel novembre 2014. Oltre ae Di Maio ne fanno parte anche Alessandro Di Battista, Carla Ruocco e Carlo Sibilia. Il deputato napoletano è stato descritto dai retroscena come il capo degli ortodossi, di certo in questi anni ha avuto alti e bassi con Di Maio e con il cambio di pelle che ha segnato il Movimento. Quando scoppia il caso Muraro in Campidoglio la distanza tra i due diventa ampissima e scende il gelo quando Di Maio diviene candidato premier e capo politico del Movimento, tanto chesi rifiuta di salire sul palco di ‘Italia 5 Stelle’ che ne ha sancito l’incoronazione. Lui, 5 Stelle della prima ora e da molti considerato “più grillino di Grillo”, fatica a scendere a patti con la metamorfosi del Movimento che ha visto ...