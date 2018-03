Camera | Fi | scheda bianca per quarta chiama

Presidenti Camera e Senato - è stallo/ Scheda bianca per tutti : Lega - “non abbiamo deciso se votare Romani” : Senato e Camera , diretta elezioni dei Presidenti : Scheda bianca e fumata nera a Montecitorio e Palazzo Madama. No accordi tra M5s, Lega , Forza Italia e Pd: si decide tutto domani?(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 17:45:00 GMT)

Camera E SENATO - NO INTESA SUI PRESIDENTI/ Tutti scheda bianca : Salvini media tra M5s e Berlusconi : SENATO e CAMERA , diretta elezioni dei PRESIDENTI : scheda bianca e fumata nera a Montecitorio e Palazzo Madama. No accordi tra M5s, Lega, Forza Italia e Pd: si decide tutto domani?(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 16:05:00 GMT)

Camera - elezione Presidente/ Partiti votano scheda bianca - diretta streaming video : no accordo Lega - M5s - Pd : elezione del Presidente della Camera : la diretta video streaming live della scelta del nuovo numero uno della Camera . Ecco come si vota, orari e numeri degli scrutini(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:40:00 GMT)

Elezioni presidenti Camera e Senato - diretta – Al primo voto scheda bianca per tutti i partiti. Di Maio : “Mai Nazareno bis” : E’ il giorno delle prime votazioni alla Camera e al Senato per eleggere i presidenti. E’ quasi certo che l’elezione non avverrà oggi e che tutti i partiti voteranno scheda bianca nei primi scrutini: lo hanno già ufficializzato tutti i partiti. A minare l’intesa che sembrava raggiunta soprattutto la candidatura a presidente del Senato, da parte di Forza Italia e quindi del centrodestra, di Paolo Romani, condannato in ...