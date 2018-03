Camera | Fi risponde a seconda chiama e vota Fico 2

meteoweb.eu

(Di sabato 24 marzo 2018) (AdnKronos) – Una scelta sofferta, quella di Forza Italia, in preda all’incertezza fino all’ultimo sere o menoe uniformarsi alle indicazioni della coalizione, favorevole alla candidatura dell’esponente del Movimento 5 stelle a Montecitorio, in cambio del sostegno di alleati (Lega e Fdi) e Cinquestelle a quella di Elisabetta Alberti Casellati al Senato. La sonora bocciatura di Paolo Romani da parte del Carroccio ha infatti creato nel movimento di Silvio Berlusconi un clima di diffidenza nei confronti di Matteo Salvini difficile da superare. Da qui l’idea di disertare la primae prendere tempo in attesa dell’esito dello scrutinio a palazzo Madama. Poi la scelta finale dire, anche se occorrerà valutare se e quanti potranno essere i franchi tiratori. Inizialmente si era infatti pensato di dividersi tra scheda bianca e un sì ...