Camera e Senato | c’è l’accordo

Camere - l’accordo è fatto. Casellati al Senato - Fico alla Camera. Diretta minuto per minuto : Dopo una giornata di scontro a destra e un nulla di fatto, Camera e Senato si riuniscono oggi, sabato 24 marzo, per eleggere i presidenti. È il primo atto della nuova legislatura dopo il voto del 4 marzo. La Stampa racconterà la giornata minuto per minuto, con le notizie più importanti e i commenti dei nostri giornalisti....

Camere - Di Maio annuncia l’accordo : “Roberto Fico sarà presidente della Camera. Al Senato sosteniamo Casellati” : E’ toccato a Luigi Di Maio annunciare l’accordo per la presidenza delle Camere. Dopo aver ringraziato Riccardo Fraccaro per il volontario passo indietro, ha introdotto Roberto Fico, che sarà il prossimo presidente della Camera dei Deputati. Allo stesso tempo Di Maio ha spiegato che il Movimento 5 Stelle al Senato sosterrà la candidatura di Maria Elisabetta Alberti Casellati, berlusconiana della prima ora. “I leader del ...

Roberto Fico alla Camera ed Elisabetta Alberti Casellati al Senato : accordo tra M5s e centrodestra : "Chi vota Casellati, vota Fico alla Camera". Con queste parole Luigi Di Maio sancisce l'accordo M5s-centrodestra ratificati dai due incontri paralleli di Palazzo Grazioli e Hotel Forum.L'intesa nel centrodestra si è ritrovata nel vertice di questa mattina a palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Un incontro per tentare in extremis di evitare la spaccatura del centrodestra dopo la forzatura del leader ...

Camera e Senato - si riparte con il voto Centrodestra indica Casellati al Senato : Dopo una giornata di scontro a destra e un nulla di fatto, Camera e Senato si riuniscono di nuovo: è il primo atto della nuova legislatura dopo il voto del 4 marzo