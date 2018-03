Cambridge Analytica | Elon Musk contro Facebook Spunta John Bolton | neo-consigliere per

Facebook. India : governo 'interroga' Cambridge Analytica - InfoOggi.it : Lo scandalo Facebook ha scatenato polemiche ed una battaglia politica fra i due principali partiti Indiani, il governativo Bjp del premier Narendra Modi e l'oppositore Congresso di Sonia e Rahul ...

Cambridge Analytica e la settimana che ha cambiato la storia dei social : Afp Cambridge Analytica La timida risposta di Zuckerberg Il fondatore del social media più diffuso del mondo resiste nel suo silenzio per alcuni giorni. Poi, sotto la pressione degli eventi e le ...

Perquisita Cambridge Analytica : Londra, 23 mar. , AdnKronos/dpa, Perquisiti gli uffici londinesi di Cambridge Analytica. Diciotto agenti incaricati dall'authority britannica per la sicurezza dei dati, riporta la Bbc, sono al lavoro ...

Londra - via libera a perquisizione della sede di Cambridge Analytica : Via libera alla perquisizione della sede londinese di Cambridge Analytica , CA, , la società di consulenza politica, sospettata d'aver usato a scopo di propaganda dati di 50 milioni di utenti di ...

Facebook : ex di Cambridge Analytica svela ruolo su Brexit : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Cambridge Analytica - Elon Musk cancella le pagine Facebook di Tesla e SpaceX : Elon Musk ha cancellato le pagine di Tesla e di SpaceX da Facebook, aderendo così alla campagna per boicottare il social media di Mark Zuckerberg dopo lo scandalo sull’abuso dei dati di 50 milioni di utenti da parte di Cambridge Analytica. Il businessman visionario ha eliminato gli account da 2,5 milioni di follower l’uno raccogliendo la richiesta di un utente di abbracciare la protesta. “Cos’è Facebook?”, ha scritto ...

Usa - Cambridge Analytica - tra i primi clienti spunta Bolton : New York, 23 mar. , askanews, Il comitato di azione politica fondato da John Bolton, scelto ieri dal presidente statunitense, Donald Trump, come nuovo consigliere per la sicurezza nazionale al posto di H.R. McMaster, è stato uno dei primi clienti di ...

Caso Cambridge Analytica : anche Brian Acton (co-fondatore di WhatsApp) aderisce alla campagna #deletefacebook : La multinazionale Facebook e il suo fondatore, Mark Zuckerberg, nell’ultima settimana stanno vivendo forse uno dei periodi più complicati dalla nascita del social network, a causa delle rivelazioni che hanno portato alla luce quello che a tutti gli effetti appare come un uso improprio dei dati sensibili di milioni di utenti ai quali ha avuto accesso la società Cambridge Analytica. Dati che, tra le altre cose, sarebbero stati utilizzati ...

Steve Bannon prende le distanze da Cambridge Analytica : "Dati Facebook in vendita in tutto il mondo" : Steve Bannon prende le distanze da Cambridge Analytica, la società di consulenza politica di cui è stato vicepresidente prima di diventare stratega della campagna presidenziale di Donald Trump nel 2016 e nega di aver mai saputo che questa azienda avesse acquisito dati su 50 milioni di utenti di Facebook. Ma nello stesso tempo irride anche l'autodifesa di Mark Zuckerberg, denunciando come un segreto di Pulcinella il fatto che i dati ...

Dobbiamo davvero preoccuparci - dopo il caso Cambridge Analytica? : La storia della settimana spiegata dall'inizio, una grossa novità su Brexit e un aggiornamento su un incredibile processo in corso a Palermo, nell'ultima puntata del Postcast The post Dobbiamo davvero preoccuparci, dopo il caso Cambridge Analytica? appeared first on Il Post.

Cambridge Analytica - se la colpa è sempre degli altri : Nella caccia ai motivi del voto che, da Brexit in poi, ha stravolto il panorama politico inglese, americano e italiano (ma non francese o tedesco) l’ipotesi “magheggi con i dati dei social media” si porta molto e con gran disinvoltura. Le polemiche degli ultimi giorni sull’uso che Cambridge Analytica ha fatto dei dati estorti con un test psicologico sono il culmine (o l’abisso) di un discorso che arriva da lontano e che rispecchia una paura ...

Secondo Steve Bannon il problema non è Cambridge Analytica. Ma Facebook : 'I dati di Facebook sono in vendita in tutto il mondo'. Parola di Steve Bannon , l'ex stratega capo del presidente Donald Trump che Secondo l'informatico Chris Wylie, gola profonda dello scandalo della Cambridge Analytica, supervisionava il ...

Scandalo Facebook con Cambridge Analytica e il Menlo Park rischia grosso : Nel cuore della Silicon Valley californiana, nascerà il quartier generale della più grande compagnia social di sempre: Facebook, nata da un giovane intraprendente di nome Mark Zuckerberg. Negli anni Facebook diviene il leader indiscusso tra i social network e con il passare del tempo anche le ambizioni crescono. Zuckerberg infatti sostiene che la comunità virtuale di Facebook, composta da oltre due miliardi di persone, presto sarà una comunità ...