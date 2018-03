Cambio di passo del terrore nell' hub ai piedi dei Pirenei

Migranti : Garante - chiusura hotspot Lampedusa occasione per Cambio passo su tutela diritti : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) - "Gli interventi da realizzare nell’hotspot non si dovranno limitare a una mera ristrutturazione materiale, pure assolutamente necessaria e più volte sollecitata. Serve soprattutto porre le basi perché si verifichi un vero cambio di passo sulla tutela dei diritti fondam

Migranti : Garante - chiusura hotspot Lampedusa occasione per Cambio passo su tutela diritti : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) – “Gli interventi da realizzare nell’hotspot non si dovranno limitare a una mera ristrutturazione materiale, pure assolutamente necessaria e più volte sollecitata. Serve soprattutto porre le basi perché si verifichi un vero cambio di passo sulla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri ospitati nella struttura, a partire dai tempi di permanenza, che devono essere nei limiti, ...

Casilina calcio (Giovanissimi reg. B) : Che Cambio di passo ! : Moglioni: “Gruppo fantastico” Roma – Una metamorfosi totale quella dei Giovanissimi regionali B del Casilina. I ragazzi del club capitolino hanno letteralmente cambiato passo dal... L'articolo Casilina calcio (Giovanissimi reg. B): Che cambio di passo ! proviene da Roma Daily News.

Isola - Stefano Bettarini contro Daniele Bossari : 'Arranca - non tiene il passo. Necessita di un Cambio d'auricolare' : MILANO - Leggo.it torna a parlare di Stefano Bettarini , passato lo scorso anno dal Grande fratello Vip al ruolo di inviato in Honduras all' Isola dei Famosi , dalla rivista 'Spy', settimanale diretto ...

Aferpi : Palombella - cessione a Jindal lascia presagire Cambio passo : Roma, 1 mar. (AdnKronos) - "E' una cosa buona che si sia formalizzata l'intesa preliminare per la cessione dell'Aferpi di Piombino dal gruppo Cevital a quello di Jindal. Si tratta di una decisione che era stata definita la scorsa settimana al dicastero dello Sviluppo economico, ma la firma odierna r

PARMA CAPITALE DELLA CULTURA 2020/ I progetti ‘bipartisan’ di Pizzarotti : “un Cambio di passo della politica” : PARMA CAPITALE della CULTURA 2020: la scelta del Ministero dei Beni CULTURAli e la proclamazione del Ministro Franceschini al sindaco Pizzarotti. "Premiata alleanza pubblico-privato"(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 16:10:00 GMT)

Morte Pamela - c'è un quarto indagato. Salta il questore di Macerata. Viminale : 'Serve un Cambio di passo' : Nuovo sopralluogo dei Ris nella casa dove si sarebbe consumato il delitto. Il ministero dell'Interno, a soli tre mesi dall'insediamento, annuncia la rimozione del questore della città marchigiana ...

Macerata ha obbligato i partiti a un Cambio di passo : ... almeno al capitolo dove raccomandano di imporre la propria agenda e non farsi deviare più del necessario dalle contingenze dello scontro politico e della cronaca. Da Macerata in poi, i Cinque stelle ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2018 : Maurizio Bormolini si esalta a Bad Gastein - serve il Cambio di passo in PGS : E’ andato in scena nel week-end il secondo PSL per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard alpino: sulle nevi di Bad Gastein è arrivato un podio nella disciplina non olimpica. A timbrarlo è stato l’eccellente Maurizio Bormolini, terzo in una giornata di grazia dove aveva chiuso le qualificazioni in seconda piazza. Il lombardo si conferma a proprio agio sulle nevi salisburghesi, centrando così il suo secondo podio nel massimo ...

