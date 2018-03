Cambio di direzione per il remake di System Shock

Direzione Pd - Cuperlo : “Sconfitta non va scaricata sul segretario - ma serve Cambio di linea che ancora non ho visto” : “La sconfitta non va scaricata sul segretario, riguarda tutta la classe dirigente. serve un cambio di linea che non ho riscontrato nell’intervista di stamane”. Così Gianni Cuperlo arrivando alla Direzione del Pd. “Il risultato del voto è senza appello: stiamo all’opposizione, chi ha vinto avanzi le sue proposte”, ha aggiunto in merito ad eventuali alleanze L'articolo Direzione Pd, Cuperlo: “Sconfitta non ...