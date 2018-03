Cambio dell’Ora da Ora Solare a Ora Legale

La Storia del Cambio dell’Ora : Le società antiche e prima della diffusione degli orologi, l’organizzazione delle civiltà agricole non si basava su bioritmi fissi come nelle moderne civiltà industrializzate. I contadini, che costituivano la grande maggioranza della popolazione, si alzavano sempre all’alba seguendone inconsciamente il progressivo anticipo in primavera o ritardo in autunno: nell’impero romano la cosiddetta ora prima era […]

Il Cambio dell’Ora di stanotte - da ora solare a ora legale : È quello per il quale si dorme un’ora di meno: ma è anche vero che da domani farà buio un’ora più tardi la sera, quindi ne vale la pena The post Il cambio dell’ora di stanotte, da ora solare a ora legale appeared first on Il Post.

Le cose da sapere sul Cambio dell’Ora - da solare a legale : Le lancette andranno spostate avanti di un'ora: dormiremo tutti un'ora in meno The post Le cose da sapere sul cambio dell’ora, da solare a legale appeared first on Il Post.

Jet lag da Cambio dell’Ora - 10 consigli utili : Tra la notte di sabato 24 e domenica 25 le lancette dell’orologio si dovranno spostare un’ora in avanti. Il passaggio dall’ora solare a quella legale potrebbe causare alcuni disturbi tra cui difficoltà ad addormentarsi, mal di testa, stanchezza, mancanza di concentrazione. «Si tratta di piccoli malesseri transitori paragonabili a quelli che si avvertono al cambiamento del fuso orario quando si viaggia» spiega la dottoressa Federica Provini, ...