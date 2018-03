Calciomercato | mal di pancia in casa Juventus | Milan | Torino e Genoa

Calciomercato Live/ Trattative in diretta : la Lazio ha preso Maloku dal Bayern Monaco : Ultimo giorno della finestra di Calciomercato di gennaio: tutti gli aggiornamenti Live sulle squadre italiane e sui principali movimenti sul fronte internazionale. Aubameyang all'Arsenal.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 18:44:00 GMT)

Grimaldo al Napoli? / Calciomercato news - un vice di Ghoulam troppo costoso? Trattativa avanzata : Grimaldo al Napoli? la dirigenza campana ha fiutato l'affare di Calciomercato per la prossima estate. Giuntoli è in Portogallo per trattare con il Benfica: profilo troppo costoso?.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 13:11:00 GMT)

GRIMALDO AL NAPOLI? / Calciomercato news - la chiave è Mendes - procuratore del terzino spagnolo : GRIMALDO al NAPOLI? la dirigenza campana ha fiutato l'affare di Calciomercato per la prossima estate. Giuntoli è in Portogallo per trattare con il Benfica.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 10:58:00 GMT)

Grimaldo al Napoli? / Calciomercato news - Giuntoli è in Portogallo - base d’asta a 20 milioni di euro : Grimaldo al Napoli? la dirigenza campana ha fiutato l'affare di Calciomercato per la prossima estate. Giuntoli è in Portogallo per trattare con il Benfica.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 09:24:00 GMT)

GRIMALDO AL NAPOLI? / Giuntoli in Portogallo - Calciomercato news : si lavora per il terzino in vista di giugno : GRIMALDO al NAPOLI? Giuntoli in Portogallo, calciomercato news: si lavora per il terzino del Benfica in vista della sessione del prossimo giungo. Si parla di trenta milioni di euro.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 19:32:00 GMT)

Calciomercato Napoli - Giuntoli in Portogallo : assalto a Grimaldo - i dettagli : Calciomercato Napoli – Il Napoli è reduce dall’importante vittoria ottenuta con l’Atalanta. I partenopei hanno battuto una propria ‘bestia nera’ espugnando un campo ostico con un goal di Dries Mertens, che ha interrotto il digiuno in campionato dopo 84 giugno di astinenza. La squadra di Sarri ora è già proiettata al prossimo impegno con il Bologna al ‘San Paolo’. Il ds Giuntoli, invece, incassato il ...

Calciomercato Cesena - Maleh al Ravenna in prestito : Cesena - Il centrocampista classe 1998 Youssef Maleh si è trasferito a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, dal Cesena al Ravenna . L'ufficialità è arrivata dal club bianconero ...

Calciomercato Cesena - Maleh in prestito al Ravenna : Cesena - Il centrocampista classe 1998 Youssef Maleh si è trasferito a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, dal Cesena al Ravenna . L'ufficialità è arrivata dal club bianconero ...

Calciomercato Premier League : Malcom vicino all’Arsenal : L’esterno brasiliano sarà ceduto per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Il Bordeaux è vicino a chiudere con l’Arsenal per la cessione di Malcom Filipe Silva de Oliveira (20). L’esterno destro brasiliano si trasferirà alla corte di Arséne Wenger per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il suo arrivo a Londra è legato alla partenza di Alexis Sanchez, poi Malcom lascerà il ...