Calcio | Alessandro Costacurta annuncia | “Il 20 maggio saprete il nome del ct Di Biagio?

Calcio a 5 - i migliori italiani della 22^ giornata di Serie A 2018 : tripletta devastante per Alessandro Patias - carisma e talento per Edgar Bertoni e Humberto Honorio : Sussulti italiani nella 22^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. I portacolori del Bel Paese sono i baluardi delle rispettive squadre e a fare la differenza per le sorti dei propri club. La Lollo Caffè Napoli continua ad essere trascinata dal suo pivot azzurro, mentre la Luparense e l’Acqua&Sapone Unigross puntano sui propri talenti italiani per inseguire il primato, attualmente nelle mani della Came Dosson. Di ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della 21^ giornata di Serie A : Mauro Castagna rilancia le ambizioni dell’IC Futsal - Alessandro Patias sava Napoli : Scatto d’orgoglio per gli italiani nella 21^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Dopo la cocente delusione per l’eliminazione prematura dagli Europei 2018, i portacolori del Bel Paese hanno monopolizzato il turno di campionato, mettendo a segno gol pesantissimi per definire le gerarchie nella corsa ai playoff e in zona retrocessione. Mauro Castagna e Paolo Cesaroni hanno lanciato un segnale al ct che ha deciso ...

Alessandro Bastrini : campione nel Calcio e nel sociale : Reggio Emilia è un comune italiano di circa 180 mila abitanti, nonché capoluogo della regione Emilia Romagna. Può vantare dell'appellativo "Città del tricolore" dal momento che ha ispirato i colori della bandiera italiana. E' nota in tutto il mondo per la produzione del celebre formaggio Parmigiano Reggiano ed è visitata da turisti provenienti da ogni parte del mondo, soprattutto nel mese di febbraio, per assistere alle sfilate di Carnevale di ...

Calcio - Alessandro Costacurta : “CT dell’Italia entro giugno. Conte - Mancini o Di Biagio” : Alessandro Costacurta ha ristretto la rosa dei possibili CT della Nazionale. L’Italia, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, ha bisogno di una guida forte: “Contiamo di nominare il nuovo CT entro giugno. Conte, Mancini o Di Biagio? I nomi sono questi, non si esce da questi nomi. Non ho mai detto di preferire su tutti Conte. Ho solo detto che avendo già lavorato con la Nazionale, ha i parametri giusti. Ha fatto bene, oltre tutto ...

Calcio - Antonio Conte prossimo CT dell’Italia? Alessandro Costacurta : “Quello che può fare meglio. Gattuso? Non ora” : Antonio Conte sarà il prossimo CT della Nazionale Italiana di Calcio? Da Bratislava arriva un’investitura per il tecnico pugliese, direttamente da Alessandro Costacurta che sta sondando il terreno a caccia del nuovo CT. L’ex difensore è in Slovacchia per rappresentare la FIGC al Congresso UEFA e ha espresso chiaramente la propria preferenza: “Tra i potenziali selezionatori è quello che, per me, potrebbe fare meglio. E ...

Icardi via dall’Inter?/ Calciomercato - Alessandro Capello : da giovane si capiva sarebbe diventato un campione : Icardi via dall’Inter? Calciomercato, rinnovo e clausola in aumento, ma Raiola è alla finestra. Si discute in questi giorni il futuro del centravanti del club nerazzurro(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 18:30:00 GMT)

Asd Vastogirardi Calcio : Mister Alessandro Grossi - un mister vincente! : Socievole, simpatico, disponibile. E' il mister del Vastogirardi , la squadra di un piccolo paese altomolisano che sta spopolando nel torneo di Eccellenza Molise e si trova a ridosso della prima in ...

Calcio - Roberto Fabbricini Commissario della FIGC. Nominato il segretario del Coni - Alessandro Costacurta il vice : Roberto Fabbricini è il Commissario Straordinario della FIGC. Sarà lui a dover traghettare la Federazione Italiana Giuoco Calcio dopo la mancata elezione del Presidente. Il segretario generale del Coni è stato Nominato dalla giunta esecutiva straordinaria del Comitato Olimpico Nazionale Italiano presieduta da Giovanni Malagò. Fabbricini sarà affiancato da due subcommissari: Alessandro Costacurta e Angelo Clarizia. A Fabbricini spetterà il ...

Calcio - chi sarà il prossimo CT dell’Italia? Roberto Mancini in pole position - Club Italia ad Alessandro Costacurta : La mancata elezione del Presidente della FIGC ha aperto un nuovo scenario per il futuro del Calcio Italiano, disastrato dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 e che non è riuscito a trovare un accordo per selezionare il successore del dimissionario Carlo Tavecchio. Il prossimo 1° febbraio si terrà una riunione della giunta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e potrebbe essere il Presidente Giovanni Malagò a sbloccare la situazione: ...

Politano al Napoli?/ Calciomercato news - il Sassuolo pensa al sostituto : D'Alessandro in pole : Politano al Napoli? Calciomercato news, scontro con la Juventus per l'esterno offensivo del Sassuolo. I bianconeri pronti ad alzare la loro offerta, i neroverdi cercano il sostituto(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 11:45:00 GMT)