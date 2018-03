Cagliari | Pavoletti si sfoga | ' A Napoli per essere protagonista | sono diventato peggio di

Serie A - Cagliari-Lazio 2-2. Immobile di tacco risponde a Pavoletti e Barella : La Lazio si salva al 95'. Immobile pareggia con un colpo di tacco da Oscar una partita che sembrava irrimediabilmente compromessa dopo il rigore di Barella. primo tempo - È il Cagliari a passare in ...

DIRETTA / Cagliari Lazio (risultato live 1-0) info streaming video e tv : a segno Pavoletti! : DIRETTA Cagliari Lazio, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I biancocelesti devono riscattare la sconfitta di sabato scorso contro la Juventus(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 15:25:00 GMT)

Cagliari-Lazio 1-0 La Diretta Vantaggio di Pavoletti : Cagliari e Lazio si affrontano quest'oggi in Sardegna in un match di capitale importanza per entrambe le compagini: i sardi hanno bisogno di punti per rendere al più presto la salvezza...

Diretta/ Cagliari-Napoli - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Reina salva su Pavoletti : Diretta Cagliari Napoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sarri si concentra sulla Serie A

Probabili formazioni/ Cagliari Napoli : quote - ultime novità live. Pavoletti - ex di turno (Serie A) : Probabili formazioni Cagliari Napoli: quote, le ultime novità live su moduli e titolari in vista del posticipo di Serie A che chiuderà la 26^ giornata(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 18:18:00 GMT)

Napoli - Mertens torna a Cagliari. Sfida l'ex Pavoletti - nello stadio dove tutto ebbe inizio : Ma Leonardo è rimasto legato ai colori azzurri e nella corsa scudetto con la Juve non ha dubbi su chi fare il tifo, come raccontato a Sky Sport la scorsa settimana dopo la sconfitta contro il Chievo, ...

Chievo-Cagliari - messaggio di Pavoletti al Napoli : ... ha voluto mandare un messaggio agli azzurri, prossimo avversario del Cagliari : 'Con il Napoli ce la giocheremo - ha dichiarato a 'Sky Sport' - spero che vincano lo scudetto ma farò di tutto per ...

Cagliari - Lopez : 'Pavoletti tra i migliori in Italia - reazione importante' : Diego Lopez , tecnico del Cagliari , parla a Sky Sport 24 dopo il ko contro il Chievo : 'Sapevamo di dover stare attenti, venivano da gare complicate e non era semplice. Siamo dispiaciuti, potevamo fare meglio, soprattutto nel primo tempo dovevamo ...

Chievo-Cagliari 2-1 : Giaccherini e Inglese in gol - Pavoletti rete inutile : I gol di Giaccherini e Inglese, la paratona di Sorrentino. Il Chievo rinasce grazie ai suoi uomini simbolo e affonda il Cagliari. Il nuovo , Giak, che entra dalla panchina e firma su punizione il ...

Chievo-Cagliari 2-1 La Diretta Giaccherini - poi Inglese Pavoletti riapre il match : Il Chievo, in piena crisi dopo la sconfitta all'ultimo minuto subita domenica scorsa al Bentegodi per mano del Genoa, ospita il Cagliari nel secondo match di giornata. I sardi vengono dal pareggio sul ...

Serie A - un turno di squalifica per Barella e Pavoletti del Cagliari : ROMA - Il giudice sportivo ha fermato quattro giocatori nel campionato di Serie A in vista della prossima giornata, tutti per un turno. Tre di loro sono stati espulsi del corso dell'ultima giornata. ...