Cagliari | Deiola rinnova fino al 2022

Il centrocampista del Cagliari Alessandro Deiola ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2022. Lo ha annunciato il club sardo con una nota sul suo sito ufficiale. Il 22enne sardo ha collezionato 39 presenze in prima squadra, con 3 reti, a cui vanno aggiunte le 38 partite in Primavera con 6 gol. (AdnKronos)